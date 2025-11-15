«Αγκάλιασε» την πρόκριση η Εθνική Νέων: Διέλυσε με 8-0 το Λιχτενστάιν

Η Εθνική Νέων έκανε το 2/2 στον όμιλό της στα προκριματικά του Euro Κ19, με την εύκολη νίκη απέναντι στο Λιχτενστάιν με 8-0.

Την αρχή για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα έκανε ο τρομερός Ανέστης Μύθου, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ σε 14 λεπτά, με γκολ στο 18′, το 24′ και το 32′ με πέναλτι, με τις ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 3-0.

Τη συνέχεια έκανε ο Καραργύρης με πέναλτι στο 48ο λεπτό, και η Ελλάδα συνέχισε δυναμικά. Στο 65′ ο Ντούνγκας έκανε το 5-0, ενώ 10 λεπτά αργότερα (75′) σκόραρε και ο Τσίγκας, για να ακολουθήσουν οι Κοσίδης στο 83′ και Σόκου στο 90+5′ ώστε να διαμορφωθεί το τελικό 8-0.

«Αγκάλιασε» την πρόκριση η Εθνική Νέων

Με τη νίκη αυτή, η Εθνική Νέων έκανε το 2/2 στον όμιλό της και ανέβηκε στους 6 βαθμούς, βάζοντας σημαντικές βάσεις για την πρόκριση στην Elite Round των προκριματικών.

Μάλιστα, σε περίπτωση που η Τουρκία δεν χάσει από τη Λευκορωσία, η Ελλάδα θα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο από το δεύτερο παιχνίδι, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος απέναντι στην Τουρκία, την οποία αντιμετωπίζει την Τρίτη (18/11, 15:00).

Ελλάδα: Μπελέρης, Τσιότας (46′ Κολοκοτρώνης), Μπαταούλας, Καρκατσάλης (46′ Κοσίδης), Ογιεμπάντε, Σόκος, Φίλης, Χαρούπας, Μπέρδος (63′ Ντούνγκα), Καραργύρης (64′ Τσίγκας) και Μύθου (46′ Χάμζα).

Λιχτενστάιν: Χεμπ, Ροσένκε, Κόνζετ, Νιγκ, Κριέζιου, Σάιντλ, Πόιτνερ, Μπεκ, Ντομίγκ, Λο Ρούσο, Λάμπερτ.