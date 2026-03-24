Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»
- Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο ωράριο
- 25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
- ΗΠΑ: Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης ανέλαβαν την ασφάλεια σε 14 αεροδρόμια
- Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, με εξαίρεση την περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά), εξαιτίας κύματος ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρχές.
Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».
Ήδη, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια -κεντρικά και νότια αντίστοιχα-, κατά τις τοπικές αρχές.
Στην Πολτάβα (κεντρικά), ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς αναφέρθηκε μέσω Telegram σε δυο νεκρούς και ένδεκα τραυματίες, καθώς και σε ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.
Στη Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους» και «δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν».
- Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
- Ιράν: Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ – Στο στόχαστρο μπαίνουν ενεργειακές υποδομές
- Στην πυρά: Επτά τροφές που καίνε το λίπος
- Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη – Ο καιρός την 25η Μαρτίου
- Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
- Σχεδόν όλη η Ευρώπη εντός του βεληνεκούς της Τεχεράνης
- Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια» στα λεωφορεία
- Πρέπει να γελάς κάθε μέρα που μπορείς: Η φιλοσοφία της Ρις Γουίδερσπουν για τα 50ά γενέθλιά της
