Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια – κεντρικά και νότια αντίστοιχα –, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, της Zaporizhzhia Oblast Military Administration/Telegram/kyivindependent.com, από την επίθεση στη Ζαπορίζια).

Στην Πολτάβα (κεντρικά), ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς αναφέρθηκε μέσω Telegram σε δυο νεκρούς και ένδεκα τραυματίες, καθώς και σε ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Στη Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους» και «δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν».

Στη βραδινή του ομιλία χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή ρωσική επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργά τη Δευτέρα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή τους πιθανούς στόχους.

Θανατηφόρα έκρηξη στην Κριμαία

Στην άλλη πλευρά, στη χερσόνησο της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο μέσω Telegram περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα για τουλάχιστον δυο νεκρούς και οκτώ τραυματίες εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία της πόλης, χωρίς να εξηγήσει τα αίτια και χωρίς να συνδέσει την καταστροφή ρητώς με τον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.