Με μήνυμά της στα social media η Πάουλα Μπαντόσα προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση αναφορικά με τη δύσκολη μάχη που δίνει με την ψυχολογία της εκτός των κορτ.

Η Ισπανίδα τενίστρια, πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, αναφέρθηκε στον φόβο και στα πάρα πολλά συναισθήματα που την κατακλύζουν και με τα οποία παλεύει καθημερινά, ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα επιστρέψει πιο δυνατή.

Αναλυτικά το μήνυμα της Μπαντόσα:

«Φόβος, αυτός ο καταραμένος φόβος. Πόσο δύσκολο είναι.

Μερικές φορές νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά και νιώθω να με ξεπερνούν. Οι αμφιβολίες με κατακλύζουν και νιώθω χαμένη σε έναν ωκεανό συναισθημάτων.

Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι έχω αρκετή δύναμη, και άλλες που το βουνό μοιάζει τεράστιο… και αναρωτιέμαι αν μπορώ.

Υποθέτω πως ναι. Γιατί αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι ότι πάντα επιστρέφω. Να μετατρέπεις τον πόνο σε δύναμη, σωστά;

Γιατί αυτή τη φορά να είναι διαφορετική;

Ένα πράγμα ξέρω: θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ξέρω ότι είμαι μακριά από την καλύτερή μου εκδοχή, αλλά ξέρω επίσης ότι αυτή η εκδοχή υπάρχει ακόμα μέσα μου.

Δεν θα με θυμούνται για τους περισσότερους τίτλους, αλλά θέλω να με θυμούνται για αυτό. Για αυτές τις στιγμές. Για το ότι η Πάουλα κατάφερε να βγει από αυτό.

Και ώστε κάθε παιδί που περνάει μια δύσκολη στιγμή να σκεφτεί: “αν τα κατάφερα εκείνη, μπορώ κι εγώ”.

Γι’ αυτό είμαι εδώ. Γιατί για άλλη μια φορά θα αποδείξω ότι μπορώ να βγω από αυτό.

Θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπόσχομαι να συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω.

Και ό,τι κι αν γίνει, και όσες απόψεις κι αν υπάρχουν θα συνεχίσω.

Στους fans μου: Ευχαριστώ. Γιατί πολλές φορές είστε η δύναμη που μου λείπει. Το να σας ακούω στους αγώνες, αυτός ο ενθουσιασμός όταν ούτε εγώ δεν μπορώ… είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μου έχει δώσει αυτό το άθλημα.

Ευχαριστώ. Η Πάουλα δεν έχει φύγει… θα επιστρέψει».