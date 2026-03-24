ΠΑΟΚ: Πότε τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, οι δύο φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, θα έχουν στη διάθεσή τους από 7.872 εισιτήρια για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον διαχωρισμό των κερκίδων να έχει ήδη «κλειδώσει».

Η τελική σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου, δίνοντας το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης.

Η σημερινή (24/03) σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση των εισιτηρίων, με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς να καταλήγουν στο τελικό πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα.

Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια που του αναλογούν αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία μέσα στην επόμενη εβδομάδα (30/3-5/4), με την ΠΑΕ να προχωρά τις επόμενες ημέρες σε επίσημη ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους, με τα εισιτήρια να αναμένεται να… εξαφανιστούν άμεσα!