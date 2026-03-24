Ο Κάρλικ Τζόουνς αποτελεί προτεραιότητα για την Παρτιζάν

Στο πιο «καυτό» μέτωπο της Παρτιζάν ενόψει καλοκαιριού εξελίσσεται η υπόθεση του Κάρλικ Τζόουνς, με το SportKlub να αποκαλύπτει ότι ο σερβικός σύλλογος έχει ήδη βάλει στο τραπέζι πολύ δυνατή πρόταση για να τον κρατήσει στο Βελιγράδι.

Όπως αναφέρει το σερβικό μέσο, η πρώτη προσφορά των «ασπρόμαυρων» απορρίφθηκε από την πλευρά του παίκτη και ήταν κάτω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η δεύτερη, όμως, ξεπέρασε αυτό το όριο, με τον Τζόουνς να παίρνει χρόνο ώστε να τη σκεφτεί σοβαρά. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Παρτιζάν κατάφερε έτσι να «ματσάρει» το επίπεδο των προτάσεων που φέρονται να υπάρχουν ή να ετοιμάζονται από άλλους συλλόγους της Euroleague.

Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Κάρλικ Τζόουνς

Η παραμονή του Νοτιοσουδανού γκαρντ αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της Παρτιζάν αυτή τη στιγμή, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και η απώλειά του θα δημιουργούσε τεράστιο κενό. Το SportKlub σημειώνει, μάλιστα, ότι στην αγορά δεν υπάρχουν εύκολα παίκτες με το δικό του αγωνιστικό προφίλ και τη συνολική επιρροή που έχει στην ομάδα.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω όσων έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τα οικονομικά όρια της Παρτιζάν. Ο Όστογια Μιγιάιλοβιτς είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες ότι υπάρχει αμοιβαία επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας με τον Τζόουνς, χωρίς όμως να ανοίξει δημόσια το οικονομικό κομμάτι.