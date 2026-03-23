«Ο Ζακ Λεντέι είναι στο στόχαστρο της Παρτιζάν»

Ο Ζακ Λεντέι είναι ο μεγάλος στόχος της Παρτιζάν ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, που υποστηρίζει ότι είναι ανοιχτό το σενάριο επιστροφής του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ στους ασπρόμαυρους.

Το συμβόλαιο του Λεντέι ολοκληρώνεται στην Αρμάνι Μιλάνο, συνεπώς δεν αποκλείεται ο ίδιος να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα και να μετακομίσει στο Βελιγράδι από του χρόνου.

Κρίσιμο καλοκαίρι για το ρόστερ της Αρμάνι Μιλάνο

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προ των πυλών είναι και η αποχώρηση του Αρμόνι Μπρουκς από το ρόστερ της Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση ο παίκτης αναμένεται να εξετάσει και προτάσεις από το NBA.

Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις «τρέχουν» για αρκετούς παίκτες στο ρόστερ της Αρμάνι, καθώς ολοκληρώνεται και το συμβόλαιο του Σαβόν Σιλντς, αλλά μέχρι στιγμής ο Δανός φόργουορντ δεν έχει συνδεθεί με κάποια άλλη ομάδα.

Σχετικά με τον Νίμπο, ο 28χρονος σέντερ θα μπορούσε να αποχωρήσει μέσω της ενεργοποίησης opt out, με την Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αφού το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Καταλανοί έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον εν λόγω παίκτη.