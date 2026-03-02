Euroleague: «Αναβάλλονται οι αγώνες Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Ντουμπάι BC»

Μείον δύο παιχνίδια από τα συνολικά 10 της 30ης αγωνιστικής της Euroleague (5-6 Μαρτίου), όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή τη Δευτέρα (2/3), λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Ντουμάι BC» που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 5 του μηνός και πλέον αναβλήθηκαν. Πλέον αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους όταν θα είναι ασφαλές να πραγματοποιηθούν αυτοί οι αγώνες και τα αεροδρόμια των χωρών θα είναι ανοικτά

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας

«Η Euroleague Basketball θα ήθελε να ενημερώσει ότι οι ακόλουθοι αγώνες της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague έχουν ανασταλεί:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ, προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Παρτιζάν Βελιγραδίου – Ντουμπάι BC, προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Οι αγώνες έχουν ανασταλεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή και της αδυναμίας ταξιδιού μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου. Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή των αγώνων, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, καθώς και με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες.