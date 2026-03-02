sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Euroleague: «Αναβάλλονται οι αγώνες Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Ντουμπάι BC»
Μπάσκετ 02 Μαρτίου 2026, 17:30

Euroleague: «Αναβάλλονται οι αγώνες Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Ντουμπάι BC»

Η έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ - ΗΠΑ οδήγησε τη Euroleague στην αναβολή των συγκεκριμένων που ήταν προγραμματισμένες για τις 5 Μαρτίου

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μείον δύο παιχνίδια από τα συνολικά 10 της 30ης αγωνιστικής της Euroleague (5-6 Μαρτίου), όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή τη Δευτέρα (2/3), λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Μακάμπι Χάποελ και Παρτιζάν – Ντουμάι BC» που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 5 του μηνός και πλέον αναβλήθηκαν. Πλέον αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους όταν θα είναι ασφαλές να πραγματοποιηθούν αυτοί οι αγώνες και τα αεροδρόμια των χωρών θα είναι ανοικτά

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας

«Η Euroleague Basketball θα ήθελε να ενημερώσει ότι οι ακόλουθοι αγώνες της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague έχουν ανασταλεί:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ, προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Παρτιζάν Βελιγραδίου – Ντουμπάι BC, προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Οι αγώνες έχουν ανασταλεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή και της αδυναμίας ταξιδιού μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου. Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή των αγώνων, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, καθώς και με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
