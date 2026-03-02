Αγνοείται ο αδερφός του Χορντ της Μακάμπι – Η έκκληση του Ματίας Λεσόρ (pics)

Ο Τζέιλεν Χορντ μπορεί να παίζει μπάσκετ ωστόσο το μυαλό του βρίσκεται μονάχα στην πατρίδα του τις τελευταίες ημέρες, όπου ο αδερφός του αγνοείται και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Γάλλος μέσω story του στο Instagram, ο αδερφός του, Ελάιζα, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει βρισκόταν στο Σικάγο και είχε σκοπό να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Γαλλία, ωστόσο δεν μπήκε ποτέ στο αεροπλάνο και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του.

«Παρακαλώ κοινοποιήστε. Ο αδελφός μου, Ελάιζα Χορντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ στο Σικάγο».

🚨 ALERTE DISPARITION – MERCI DE PARTAGER 🚨 🙏 Aidons la famille Hoard à retrouver Elijah Hoard, ancien espoir de l’ASVEL ✈ Elijah a été déposé vendredi à l’aéroport O’Hare de Chicago pour rentrer en France et est depuis introuvable. ➡ https://t.co/t2xEUYfl60 pic.twitter.com/TF9PauTmSa — BeBasket (@Be_BasketFr) March 2, 2026

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε έκκληση μέσω Instagram για να βρεθεί ο Ελάιζα. Ο πατέρας Χορντ δήλωσε πως η ψυχολογική του κατάσταση είχε αλλάξει και δεν έδειχνε καμία πρόθεση να επιστρέψει σπίτι του.

Η ανάρτηση του Λεσόρ για τον Χορντ