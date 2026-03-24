ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»

«Τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης όσο και η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα για τη χτεσινή απαράδεκτη κατάσταση με την αίθουσα διεξαγωγής της κύριας δίκης για το έγκλημα των Τεμπών, αποδεχόμενοι στην πραγματικότητα την παραβίαση της αρχής της δημοσιότητας και την de facto μετατροπή της δίκης σε ‘κεκλεισμένων των θυρών’, λόγω τεχνικής ανεπάρκειας του χώρου», σημειώνει το ΚΚΕ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Περισσός, «με απλούς υπολογισμούς προκύπτει ότι ούτε στη βασική αίθουσα των 280τ.μ. ούτε στις 300 θέσεις συνολικά μπορούν να χωρέσουν 250 δικηγόροι, κατηγορούμενοι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι», ενώ προσθέτει πως «ούτε φυσικά μπορεί να γίνει αποδεκτό η βασική αίθουσα να προορίζεται μόνο για δικηγόρους, για τους οποίους δεν εξασφαλίζονται καν οι προϋποθέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους και οι συγγενείς των θυμάτων να ‘εξοστρακιστούν’ σε παράλληλες αίθουσες μέσω οθονών, κάτι για το οποίο ο Σύλλογος Συγγενών αντιδρά ήδη έντονα».

«Παίζουν παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών»

«Είναι ανεπίτρεπτο», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, «κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής, αντί να απολογηθούν για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης, μέσα και από τα τεράστια κενά της ανάκρισης, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατατεμαχισμό της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες, την προκλητική ασυλία των υπουργών της κυβέρνησης και άλλων κυβερνητικών στελεχών».

Ζητάει «τώρα να εξασφαλιστεί νέα αίθουσα, που θα είναι κατάλληλη και θα επιτρέπει την απρόσκοπτη συμμετοχή στη δίκη όλων των εμπλεκομένων», καταλήγοντας πως «το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στο Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια».