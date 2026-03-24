newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 14:43

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Μίνα Μουστάκα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μήνυμα σε όλους τους παράγοντες της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών να αναλογιστούν την βαριά ευθύνη, που έχει ο καθένας με βάση το θεσμικό τους ρόλο και να συμβάλλουν άμεσα και αποφασιστικά στην ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της και την δικαίωση των θυμάτων, η οποία μπορεί να έλθει μόνον μέσω της Δικαιοσύνης δια των Λειτουργών της, απευθύνει ο Άρειος Πάγος μέσω του εκπροσώπου Τύπου, αντιπροέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου.

Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός επισημαίνει ότι » έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε όλοι σε ένα κράτος δικαίου, όπως και τους συλλειτουργούς της-Δικηγόρους, η θετική συμβολή των οποίων σε όλες τις δίκες είναι αποφασιστικής σημασίας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου μετά έχει ως εξής:

Η απόδοση Δικαιοσύνης υπεράνω όλων

Η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών ξεκίνησε την Δευτέρα, 23 Μαρτίου τ.ε., μετά από τρία χρόνια διαρκούς προσπάθειας των αρμόδιων Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό, επαρκές για την διεξαγωγή της. Τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης έκριναν ότι αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε και ότι έπρεπε η υπόθεση να εισέλθει στον κύκλο της
διαδικασίας στο ακροατήριο. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό καταγράφηκαν ενέργειες, ορισμένες από αυτές πέραν της νομιμότητας, οι οποίες απέβλεπαν στην καθυστέρηση της έναρξης της δίκης. Το γεγονός ότι ορισμένοι καταγγέλλοντες την καθυστέρηση της δίκης ήταν ταυτόχρονα και οι προκαλούντες αυτή δεν αποτελεί σύμπτωση. Ήδη τις τελευταίες εβδομάδες στα Δικαστήρια της Λάρισας έχουν καταγραφεί ακραία παράνομες συμπεριφορές «ενδιαφερομένων» οι οποίες είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση της υπόθεσης.

Στη πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Δικαστηρίου, που δικάζει τη βασική υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ετέθησαν στο Δικαστήριο και στη συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της στο συγκεκριμένο χώρο. Επί του ζητήματος επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Α) Ο Άρειος Πάγος με την με αρ. 149/2026 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος απέρριψε αίτηση συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της εκδίκασης της υποθέσεως από την έδρα του κατά τόπο αρμοδίου Εφετείου Λάρισας σε εκείνη του Εφετείου Θεσσαλονίκης , άλλως στην έδρα του Εφετείου Αθηνών. Συνεπώς, με απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει καθοριστεί, ως τόπος διενέργειας της δίκης, το Εφετείο Λάρισας.

Β) Σύμφωνα με τα δεδομένα της δικογραφίας στη δίκη μετέχουν 36 κατηγορούμενοι, ενώ κλήθηκαν ως διάδικοι συνολικά 351, ήτοι: 179 φυσικά πρόσωπα-υποστηρίζοντες την κατηγορία, 51 Δικηγορικοί Σύλλογοι, κλπ – υποστηρίζοντες την κατηγορία και 121 φυσικά πρόσωπα-μάρτυρες. Ως αίθουσα διεξαγωγής της δίκης, ορίστηκε σύμφωνα με την ΥΑ 18703οικ/27-03-2024 (ΦΕΚ
Β- 1970/2024) η αίθουσα διαλέξεων (όπως αυτή διασκευάστηκε) του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που βρίσκεται στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ», αφού ελήφθη υπόψη ο αυξημένος αριθμός των κατηγορουμένων, των μαρτύρων, των συνηγόρων υπεράσπισης, των συγγενών θυμάτων, των δημοσιογράφων και των λοιπών ατόμων που θα παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις, ακολούθησε δε η υπ’ αρ.253/20-10-2025 πράξη της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, Προέδρου Εφετών. Η ως άνω Υπουργική Απόφαση, καθώς και η Πράξη της Προέδρου Εφετών, δημοσιεύθηκαν χωρίς οιοσδήποτε να εγείρει αντιρρήσεις.

Γ) Στην ανωτέρω αίθουσα Α΄ και Β΄ κατασκευάστηκαν και υφίστανται 36 θέσεις κατηγορουμένων, και 300 θέσεις καθήμενων, εκ των οποίων οι 250 προορίζονται για συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, που δηλώθηκαν κατά την ανάκριση, (110 με έδρανα και οι υπόλοιπες με συνεδριακού τύπου καθίσματα με κινητό αναλόγιο) και οι λοιπές 50 θέσεις, ομού με άλλες 150 θέσεις καθημένων που βρίσκονται στον ισόγειο χώρο του κτιρίου (Αίθουσα Γ΄), που είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, για την άμεση και ασφαλή παρακολούθηση της δίκης μέσω οθονών, (με δυνατότητα τοποθέτησης και επιπλέον καθισμάτων), προορίζονται για διαδίκους, δημοσιογράφους και το κοινό. Ήτοι υφίστανται συνολικά 486 θέσεις. Για λόγους διευκόλυνσης της παρακολούθησης της δίκης από κάθε σημείο της αίθουσας, υπάρχει αναμετάδοση εικόνας και ήχου από την έδρα μέσω τηλεοπτικών οθονών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον,
παραπλεύρως της αίθουσας έχει προβλεφθεί ιδιαίτερος χώρος αναμονής για 50 καθήμενους μάρτυρες, καθώς και ιδιαίτερη αίθουσα ειδικά εξοπλισμένη για συνηγόρους, χωρητικότητας επίσης 50 καθήμενων. Παράλληλα υφίστανται όλα τα εκ του νόμου αναγκαία πιστοποιητικά πυρασφάλειας κλπ.

Δ) Σημειώνεται ότι : α) η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, όταν λειτουργεί με τις προδιαγραφές ασφαλείας ως αίθουσα ποινικού δικαστηρίου, μπορεί να υποστηρίξει περίπου 450 καθήμενους (κατηγορούμενους, δημοσιογράφους και κοινό) και 65 συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας με έδρανα. Τυχόν αύξηση του αριθμού των εδράνων
συνηγόρων στη συγκεκριμένη αίθουσα οδηγεί σε κατάργηση πολλαπλάσιων θέσεων κοινού. β) το μεγαλύτερο ακροατήριο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης διαθέτει 150 θέσεις καθημένων για κατηγορούμενους και κοινό και 35 θέσεις συνηγόρων με έδρανα. Στην εν λόγω αίθουσα τελευταία διεξήχθη δίκη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης με 160 κατηγορουμένους, χωρίς καμία
διαμαρτυρία από διαδίκους, συνηγόρους ή οποιονδήποτε άλλο φορέα για «ανεπάρκεια» της αίθουσας.

Ε) Στις πολυπρόσωπες δίκες το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι το πλέον δύσκολο οργανωτικά, γιατί απαιτεί για τη νομιμοποίηση των διαδίκων την παρουσία τους με την αυτονόητη προϋπόθεση του σεβασμού της ποινικής διαδικασίας. Αντίθετα, στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, η οποία αποτελεί και το σημαντικότερο κομμάτι της δίκης, σύμφωνα με τους
δικονομικούς κανόνες, οι υποστηρίζοντες την κατηγορία-μάρτυρες μπορούν να παραβρίσκονται στην αίθουσα μόνον κατά την εξέταση τους ή μετά από αυτήν.

ΣΤ) Στις πολυπρόσωπες και μακροχρόνιες δίκες, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι νομικοί παραστάτες υπάρχει προγραμματισμός ενεργειών έτσι ώστε να διευκολύνονται οι παράγοντες της δίκης και υφίσταται συνεργασία των νομικών παραστατών και των δικαστών για την επίλυση των ανακυπτόντων από τον αριθμό των διαδίκων προβλημάτων, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και την κατανόησης που πρέπει να υφίσταται στις περιπτώσεις αυτές, με γνώμονα όχι μόνο την ταχεία έναρξη της δίκης, αλλά και τη διεξαγωγή της με βάση τους οριζόμενους από το νόμο δικονομικούς κανόνες και μόνον.

Πρέπει να καταστεί κατανοητό ότι η απαίτηση της Κοινωνίας είναι η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να καταλήξει στην απόδοση ευθυνών σε εκείνους που τους ανήκουν. Σε αυτή τη δίκη θα εξετασθούν όλα από την αρχή και η κατάληξη θα είναι η δικαστική ετυμηγορία και μόνον αυτή. Το έργο της Δικαιοσύνης δεν μπορεί κανένας να το ανακόψει, επώνυμος και ανώνυμος. Δεν πρέπει να λησμονούν, ιδίως οι έχοντες τη γνώση της δικογραφίας, ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και πλημμεληματικές κατηγορίες, των οποίων ο χρόνος τέλεσης είναι και πριν την 28-2-2023 και άρα ο κίνδυνος παραγραφής είναι ορατός ενόψει της αναμενόμενης χρονικής διάρκειας της δίκης. Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών», που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση, μη όντες διάδικοι, οι οποίοι απειλούν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των δικαστών, ούτε κραυγές ορισμένων, ευτυχώς ελάχιστων, παραγόντων της δίκης, διατυπούμενες εκ των προτέρων, περί μη έναρξης και μη διενέργειας της δίκης, οι οποίοι πολέμησαν και παρεμπόδισαν με κάθε τρόπο την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί που έχουν κληθεί να φέρουν εις πέρας αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, της απονομής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Νόμο και τη συνείδησή τους, θα περιφρουρήσουν το Κράτος Δικαίου και σε αυτή τη δίκη. Αυτοί, ως θεσμικοί κριτές και κρινόμενοι, θα δώσουν τις απαντήσεις στην μνήμη των νεκρών. Οι πολίτες
πρέπει να στηρίξουν το έργο τους και να έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Καλούμε όλους τους παράγοντες της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών να αναλογιστούν την βαριά ευθύνη, που έχει ο καθένας με βάση το θεσμικό τους ρόλο και να συμβάλλουν άμεσα και αποφασιστικά στην ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της και την δικαίωση των θυμάτων, η οποία μπορεί να έλθει μόνον μέσω της Δικαιοσύνης δια των Λειτουργών της, τους οποίους
έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε όλοι σε ένα κράτος δικαίου, όπως και τους συλλειτουργούς της-Δικηγόρους, η θετική συμβολή των οποίων σε όλες τις δίκες είναι αποφασιστικής σημασίας.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ελλάδα 24.03.26

Μίνα Μουστάκα
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 24.03.26

Σύνταξη
Ελλάδα 24.03.26

Βασίλης Ρίζος
Ελλάδα 24.03.26

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επικαιρότητα 24.03.26

Σύνταξη
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Σύνταξη
Λευκωσία 24.03.26

Σύνταξη
Τραγικό 24.03.26

Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο