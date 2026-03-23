«Τελειώνει ο Ταμπελίνι από την Παρί»
Ο Ταμπελίνι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Παρί.
Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι αναμένεται να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την Παρί, σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού.
Η διοίκηση της γαλλικής ομάδας δεν έχει μείνει ευχαριστημένη από την πορεία του συλλόγου τόσο στη Euroleague, όσο και στο εγχώριο αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ήδη στην αγορά για αναζήτηση νέου προπονητή, καθώς ο Ταμπελίνι θα αποδεσμευτεί άμεσα.
Νέες αλλαγές στην Παρί
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταμπελίνι ανέλαβε την περυσινή σεζόν την Παρί, μετά την αποχώρηση του Σπλίτερ, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει τους Μπλέιζερς στο NBA.
Μετά το «κύμα» αποχωρήσεων από την Παρί, τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς δεν έχουν θετικό πρόσημο για τους Γάλλους.
Συγκεκριμένα, η Παρί είναι 17η στην Euroleague με ρεκόρ 17-21, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα βρίσκεται στην τρίτη θέση και υπέστη πρόσφατα ήττα με 95-85 από την Μπουργκ στην Adidas Arena.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις