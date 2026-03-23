Η απάντηση του Νάναλι: «Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες της Euroleague»
Ο Τζέιμς Νάναλι απάντησε σε ένα σχόλιο χρήστη στο X και υπογράμμισε ότι θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από πολλούς παίκτες της Euroleague.
Συγκεκριμένα, ο Νάναλι πέτυχε 22 πόντους στη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή και ένας χρήστης του έγραψε ότι θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό, αν ήταν όμως, δύο χρόνια μικρότερος.
Σε αυτό το σχόλιο λοιπόν, απάντησε ο 35χρονος παίκτης της Ένωσης και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χα, χα, χα. Το γνωστό αφήγημα ότι ο παλιός είναι για τα σκουπίδια. Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες που παίζουν τώρα στην Ευρωλίγκα. Επίσης, διόρθωσε την ηλικία μου, είμαι 35».
Δείτε την ανάρτηση του Νάναλι:
Ha.ha.ha.. the old thing is trash narrative.. I’m better than a lot of EL players now & get my age correct I’m 35💯 https://t.co/ZHg3Z6vCZZ
— James Nunnally (@allornunn21) March 22, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Νάναλι είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες που αγωνίζονται αυτή τη σεζόν στη Stoiximan GBL, με πλούσιο βιογραφικό και θητεία στο NBA, αλλά και σε ποικίλες ομάδες της Euroleague.
