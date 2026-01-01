sports betsson
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Πρωτοχρονιά με μεταγραφή για την ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Νάναλι
Μπάσκετ 01 Ιανουαρίου 2026 | 10:31

Πρωτοχρονιά με μεταγραφή για την ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Νάναλι

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιάτικο δώρο από την ΑΕΚ στον κόσμο της, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο πολύπειρος άσος με την σπουδαία καριέρα στην Euroleague έρχεται για να ενισχύσει με την ποιότητά του την περιφέρεια των «κιτρινόμαυρων».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Νάναλι:

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον Τζέιμς Νάναλι (James Nunnally, 35 χρ., 2μ01).

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Τζέιμς Νάναλι γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1990 στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και αποφοίτησε από το UC Santa Barbara.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2012 στην Καβάλα και μετά από μόλις 3 αγώνες, επέστρεψε στις ΗΠΑ, συμμετέχοντας το καλοκαίρι του 2013 στο NBA Summer League με τους Miami Heat. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς υπέγραψε συμβόλαιο με τους Phoenix Suns, ωστόσο αποδεσμεύτηκε πριν την έναρξη της σεζόν και επέστρεψε στην NBA D-League για λογαριασμό των Bakersfield Jam. Τον Ιανουάριο του 2014 πήρε την ευκαιρία του στο NBA, υπογράφοντας δύο διαδοχικά 10ήμερα συμβόλαια με τους Atlanta Hawks, πριν επιστρέψει εκ νέου στους Bakersfield Jam, όπου ξεχώρισε και επιλέχθηκε για το NBA D-League All-Star Game. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Texas Legends και τον Μάρτιο του 2014 υπέγραψε δύο 10ήμερα συμβόλαια με τους Philadelphia 76ers, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στο NBA εκείνη τη σεζόν.

Τη σεζόν 2014-2015 είχε σύντομο πέρασμα από Cangrejeros de Santurce (Πουέρτο Ρίκο) και Εστουδιάντες (Ισπανία), ενώ ολοκλήρωσε στη Maccabi Ashdod (Ισραήλ) και την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 «συστήθηκε» ουσιαστικά στην Ευρώπη, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν με την Αβελίνο, όπου αναδείχθηκε MVP του ιταλικού Πρωταθλήματος.

Η Φενέρμπαχτσε τον έκανε δικό της για τα επόμενα δύο χρόνια, με τον Αμερικανό να κατακτά την Ευρωλίγκα το 2016-2017, αλλά και δύο σερί Πρωταθλήματα και Σούπερ Καπ στην Τουρκία (2016-2017, 2017-2018).

Υπέγραψε για τη σεζόν 2018-2019 με τους Minnesota Timberwolves, τον Ιανουάριο του 2019 εντάχθηκε στο ρόστερ των Houston Rockets, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα μετακόμισε στην Ιταλία, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Olimpia Milano.

Τον Αύγουστο του 2019 ταξίδεψε στην Κίνα για λογαριασμό των Shanghai Sharks, έχοντας καταγράψει κατά μέσο όρο 22,3 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα, μέχρι να αποχωρήσει τον Δεκέμβριο για να επιστρέψει στη Φενέρμπαχτσε, όπου ολοκλήρωσε τη σεζόν 2019-2020, κατακτώντας το Κύπελλο Τουρκίας. Στην Ευρωλίγκα εκείνη τη σεζόν είχε κατά μ.ό. 10.8 πόντους με 41.8% ποσοστό στα τρίποντα.

Τον Απρίλιο του 2021 υπέγραψε στους New Orleans Pelicans, έχοντας πολύ μικρή συμμετοχή και το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ευρωλίγκα και συγκεκριμένα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία είχε κατά μ.ό. 14.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ. Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στην Παρτιζάν, έχοντας 10.8 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ ανά παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, σουτάροντας με 41,5% από το τρίποντο.

Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 183 αγώνες Ευρωλίγκας και έχει κατά μ.ό. 9.9 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, ενώ ξεχωρίζει για τη δεινότητά του πίσω από τα 6.75μ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στην Κίνα, πραγματοποιώντας μια καλή σεζόν με 12.7 πόντους και εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα (45.8%), με τη φανέλα των Zhejiang Lions.

Τζέιμς, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!».

Τράπεζες
Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Φυσικό αέριο
LNG: Γκάζι στις επενδύσεις για σταθμούς και πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου

LNG: Γκάζι στις επενδύσεις για σταθμούς και πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου

Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
NBA 01.01.26

Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)

Η χρονιά δεν μπαίνει καλά στο Ντένβερ αφού λίγα 24ωρα μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς είδαν και τον έτερο ψηλό τους, Γιόνας Βαλαντσιούνας να αποχωρεί κουτσαίνοντας από το παρκέ...

Σύνταξη
Euroleague 01.01.26

NBA 01.01.26

Euroleague 01.01.26

Ποδόσφαιρο 01.01.26

Ποδόσφαιρο 01.01.26

Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Euroleague 01.01.26

Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του – Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του - Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους

Όλη τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονταν στη θέση τους ώστε να δώσουν αυτό το δώρο ζωής σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Σύνταξη
NBA 01.01.26

Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής – 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους
Πρόληψη 01.01.26

Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής - 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους

Οι εντατικοί έλεγχοι και τα αλκοτέστ συνεχίστηκαν αμείωτα στη διάρκεια των γιορτών - Χιλιάδες έλεγχοι από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ελβετία: Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο – Οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Έκρηξη στο Κραν Μοντανά 01.01.26

«Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο - Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση», λένε οι αρχές στην Ελβετία

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά στην Ελβετία καθώς δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Euroleague 01.01.26

Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε
Καλή χρονιά! 01.01.26

Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε

Στις 3 Δεκεμβρίου 1992 στάλθηκε το πρώτο SMS παγκοσμίως - Το μήνυμα ήταν το γνωστό Merry Christmas - Πώς περάσαμε από την αναλογική Πρωτοχρονιά στην ψηφιακή εποχή

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
Go Fun 01.01.26

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Σύνταξη
Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
Στη Λαμία 01.01.26

Χτύπησε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός - Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Αλλαγή εποχής 01.01.26

Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Σύνταξη
ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 01.01.26

ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο», επισημαίνει, μεταξύ άλλων η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 01.01.26

Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.01.26

