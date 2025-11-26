Σενάριο για Νάναλι και ΠΑΟΚ – Τι γράφουν στη Σερβία

Νέο μεταγραφικό σενάριο από τη Σερβία, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Νάναλι, με τον Αμερικανό γκαρντ-φόργουορντ να λέγεται πως είναι μια ανάσα από το να επιστρέψει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το Β92.net, ο 35χρονος φόργουορντ και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς που πέρασαν από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται στο στόχαστρο ελληνικής ομάδας και μάλιστα φέρεται να είναι και σε προχωρημένες επαφές για να έρθει στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο Νάναλι, που φέτος αγωνίζεται στην Κίνα και έχει περάσει στο παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε, την Παρτιζάν, την Αρμάνι, τη Μακάμπι και την Μπασκόνια θεωρείται ιδανική περίπτωση για το νέο, φιλόδοξο πρότζεκτ του ΠΑΟΚ υπό τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Νάναλι και οι επαφές με τον ΠΑΟΚ

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νάναλι μάλιστα, δεν είναι μόνο σενάριο για τον ΠΑΟΚ, αλλά η πλευρά του φαίνεται πως έχει επαφές με τον Δικέφαλο του βορρά και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα.Όπως αναφέρουν και οι Σέρβοι υπάρχει για αμοιβαίο ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο.

Ο Νάναλι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που έχει αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη και τη Euroleague, ενώ έχει απασχολήσει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να γίνει κάτοικος Ελλάδας. Πλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρουν και στη Σερβία, οι πιθανότητες να παίξει στην χώρα μας είναι αρκετές, όμως όχι για τους «αιώνιους», αλλά για τον ΠΑΟΚ, που με τον Μυστακίδη στα ηνία αλλάζει σελίδα.

Η ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή είναι στην Κίνα και ονομάζεται Τσετσιάνγκ Λάιονς, ωστόσο αν και έχει συμβόλαιο «σπάει» εύκολα αν βρει το συμβόλαιο που θέλει και το πρότζεκτ στην Ευρώπη.

Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει κατακτήσει τη Euroleague το 2017 με τη Φενέρ και έχει δύο πρωταθλήματα Τουρκίας με τη Φενέρ, ένα Ιταλίας και ένα πρωτάθλημα Κίνας.