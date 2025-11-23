«Μάχη» ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού στην Πυλαία – Με το Μαρούσι κοντράρεται ο Ηρακλής

Δύο αγώνες έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αυτό που ξεχωρίζει είναι το ματς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Πυλαία.

Και αυτές οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα Κυριακή (23/11). Αρχικά, στις 13:00 το Μαρούσι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Στις 16:00 θα γίνει το ματς της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στο «PAOK Sports Arena» τον Ολυμπιακό. Σημειώνεται πως και αυτό το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διαιτητική τριάδα στο παιχνίδι του Αμαρουσίου θα αποτελείται από τους Τσιμπούρη-Καρπάνο-Αγγελή, ενώ στο δεύτερο ματς θα σφυρίξουν οι Πιτσίλκας, Μαρινάκης και Μαρτινάκος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός να ξεχωρίζει

13:00 Μαρούσι – Ηρακλής

16:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός