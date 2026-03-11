sports betsson
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Νάναλι: «Άκουσα υπέροχα πράγματα από τον Σάκοτα, δεν σκοπεύω να σταματήσω σύντομα»
Μπάσκετ 11 Μαρτίου 2026, 16:55

Νάναλι: «Άκουσα υπέροχα πράγματα από τον Σάκοτα, δεν σκοπεύω να σταματήσω σύντομα»

Ο Τζέιμς Νάναλι φιλοξενήθηκε στο podcast της Stoiximan και μίλησε για τον Σάκοτα, την παρουσία του στην ΑΕΚ και αναφέρθηκε σε διάφορες στιγμές της καριέρας του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Spotlight

Ο Τζέιμς Νάναλι μίλησε στο podcast της Stoiximan Basket League και αποκάλυψε τη συνομιλία που είχε με τον Σάκοτα, λίγο πριν πάρει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Ακόμη, ο Νάναλι αναφέρθηκε και σε διάφορες στιγμές της καριέρας του και μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν έχει σκοπό να σταματήσει σύντομα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νάναλι

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα, 13 χρόνια μετά το πέρασμα από την Καβάλα: «Δεν είχε περάσει ποτέ πραγματικά από το μυαλό μου. Πάει πολύς καιρός… Αλλά δεν ήμουν πολύ στην Καβάλα, θα έλεγα για δύο μήνες. Δεν με πλήρωναν, οπότε έπρεπε να φύγω».

Για τη συμφωνία του με την ΑΕΚ: «Είχα μία καλή συζήτηση με τον κόουτς Σάκοτα, για μέρες. Στην αρχή είχα άλλα πράγματα στο μυαλό και άλλους πιθανούς προορισμούς, ωστόσο έγινε πιο ξεκάθαρο όταν αρχίσαμε να μιλάμε και ξεκαθαρίσαμε την κατάσταση. Άκουσα υπέροχα πράγματα από εκείνον και το έκανε εύκολο για μένα».

Για τις εντυπώσεις του από τη Stoiximan GBL: «Πάντα θα υπάρχει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Οι παίκτες εκεί έξω παίζουν δυνατά. Εδώ είναι λίγο πιο σκληρό, σωματικά το παιχνίδι. Οι διαιτητές αφήνουν τα πράγματα, όμως είμαι εντάξει με αυτό. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι και πρέπει απλώς να προσαρμοστείς, γιατί κάθε ματς είναι διαφορετικό».

Για τα παιδικά χρόνια του στην Καλιφόρνια: «Μεγαλώνοντας είχα πλάι μου τον αδερφό και τη μητέρα μου. Κάποιες μέρες ήταν δύσκολες, κάποιες άλλες καλές και τα καταφέραμε γιατί μείναμε ενωμένοι. Εκείνα τα μαθήματα ζωής μού έμαθαν πολλά. Τώρα μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου, ώστε να μην χρειαστεί να περάσουν τα ίδια που πέρασα εγώ… Τότε έχασα ανθρώπους μεγαλώνοντας στη φτώχεια, όμως προσπαθώ να επιστρέφω στο Στόκτον. Κάθε καλοκαίρι διοργανώνουμε με τον αδερφό μου καμπ με δωρεάν συμμετοχή, για να είμαι εκεί και να μαθαίνουν τα παιδιά πως υπάρχουν καλύτερα πράγματα εκεί έξω. Αν δουλέψεις σκληρά, μπορείς να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα».

Για το ότι δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ του ΝΒΑ: «Ειλικρινά κοιτάζοντας πίσω, πραγματικά δεν δούλεψα τόσο σκληρά όσο θα έπρεπε στο κολέγιο γιατί δεν είχα το πλάνο κάποιου να μου λέει τι πρέπει να κάνω. Δεν είχα έναν μέντορα εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι πολλοί έχουν κάποιον δίπλα στο αυτί τους να τους καθοδηγεί. Δεν το είχα αυτό γιατί ο αδερφός μου το περνούσε την ιδιά στιγμή που το περνούσα και εγώ και κανένας στην οικογένειά μας δεν είχε παίξει επαγγελματικά σπορ. Οπότε, πώς να ξέραμε τι να κάνουμε;».

Για το τηλεφώνημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να πάει στη Φενέρ: «Δεν είχα ιδέα ποιος ήταν! Δεν είχα δει καν το Final Four της προηγουμένης χρονιάς. Ένας από τους συμπαίκτες μου, ο Ιβάν Μπούκα, έλεγε “Τζέιμς, έλα να δούμε το Final Four” και του απάντησα “δεν το βλέπω. Πάω να παρακολουθήσω Playoffs του ΝΒΑ”. Οπότε δεν είχα ιδέα για την ιστορία του κόουτς, αλλά την έμαθα γρήγορα».

Για τη δεύτερη συνάντηση με τον Ζοτς στην Παρτιζάν: «Εκεί ήταν πιο… “μαλακός” και του το είπα κι εγώ! Του είπα “είσαι πολύ πιο χαλαρός εδώ”. Νομίζω ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Μου είπε “το ξέρω”. Το ήξερε. Η ομάδα μας ήταν πιο διαφορετική, είχε περισσότερη εμπειρία, επομένως ο κόουτς Ομπράντοβιτς περίμενε από εμάς να είμαστε τέλειοι . Περίμενε υψηλότερο επίπεδο κατανόησης και ήταν πιο ελαστικός στην Παρτιζάν, σίγουρα».

Για το ‘τι θα γινόταν αν;’ με τον καβγά με τη Ρεάλ το 2023: «Ειλικρινά, δεν το σκέφτομαι καν, αλλά νομίζω είχαμε μια καλή ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο εκείνη τη χρονιά. Όπως παίζαμε, 100% θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς πρωταθλητές Ευρώπης».

Για την κατάκτηση της EuroLeague με τη Φενέρ, το 2017: «Είναι σίγουρα ένα συναίσθημα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Φαίνεται σαν ψέμα εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να “πλέεις” στον αέρα για το υπόλοιπο της σεζόν. Νομίζω το κατάλαβαν και οι δικοί μου άνθρωποι μόλις είδαν τους πανηγυρισμούς που γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη… Είχαμε μια τρελή, τρελή παρέλαση! Αισθάνομαι ότι κατάλαβαν τη σπουδαιότητα αυτού του πρωταθλήματος. Και ήταν το πρώτο στην ιστορία της Φενέρ, η οποία εκείνα τα χρόνια ήταν σαν… στρατός!».

Για τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο κεφάλι, το 2018: «Το ξεπέρασα γιατί η οικογένειά μου, η σύζυγός μου ήταν πραγματικά εκεί για μένα όλη την ώρα. Είχαμε δυο κόρες τότε κι εκείνη χειριζόταν τα πάντα. Ήταν αρκετά τρομακτικό, απλά και μόνο να το βλέπεις… Το είδα περίπου έναν χρόνο μετά Δεν ήθελα καν να ασχοληθώ με αυτό. Ο κόσμος συνέχεια μου το έστελνε κι έλεγα, “γιατί στο διάολο μου στέλνετε αυτό το βίντεο;”… Δεν θυμάμαι καν την πτώση. Θυμάμαι μόνο να καρφώνω τη μπάλα και ήμουν τόσο εκνευρισμένος με τον Ομπράντοβιτς, επειδή δεν με έβαλε να παίξω μέχρι περίπου το τέλος του τρίτου δεκάλεπτου. Δυστυχώς συνέβη αυτό, αλλά επέστρεψα σε περίπου τρεις εβδομάδες. Είχα σπασμένο χέρι, διάσειση και περίπου εννέα εγκεφαλικές αιμορραγίες… Έκανα εγκεφαλογραφήματα και μαγνητικές για περίπου δυο εβδομάδες, για να βεβαιωθούν ότι επουλώνονταν και υποχωρούσαν».

Για τις διαφορές ΝΒΑ-EuroLeague: “Νομίζω το NBA προχωρά με βάση τα επόμενα δέκα παιχνίδια. Στην Ευρώπη κάθε παιχνίδι μπορεί να σημαίνει κάτι για την κατάταξη στη βαθμολογία. Ή μπορεί να σημαίνει κάτι και για τη δουλειά σου επίσης. Η δουλειά σου μπορεί να κινδυνεύει, η δουλειά του προπονητή μπορεί να κινδυνεύει. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βασίζεται περισσότερο στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Εδώ είναι σαν… “έχασες, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα αμέσως”…”.

Για πιθανή εκκρεμότητα της καριέρας του: “Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω, να συνεχίσω να παίζω. Έχω ακόμα πολλή ιστορία να γράψω. Δεν σκοπεύω να σταματήσω σύντομα. Η σύζυγός μου συνέχεια μου λέει να παίζω μέχρι τα 40 μου! Νομίζω θα πιέσω για αυτό όσο μου το επιτρέπει εκεί”.

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστήμονες φωτογράφησαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφησαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11.03.26

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

