Ανακοινώσεις Μητσοτάκη στις 10:30 για μέτρα λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο

Μέτρα με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ελλάδα αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:30 το πρωί.

Τα μέτρα αναμένεται να αφορούν την εκτόξευση των καυσίμων καθώς η τιμή τόσο στη βενζίνη όσο και στο diesel έχει γίνει απλησίαστη.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την κυβέρνηση δεν είχε κανένα αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.