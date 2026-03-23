Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Μαρτίου 2026, 14:49

Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δείτε αναλυτικά πώς θα πάρετε το voucher των 200 – 600 ευρώ στο φετινό πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Spotlight

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» που χορηγεί επιταγές (voucher) διακοπών έως 600 ευρώ, νωρίτερα από άλλες χρονιές, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να προγραμματίσει νωρίς τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026.

Δικαιούχοι και ποσά

  • Voucher 200 ευρώ: Για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προσοχή: Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, που ενδέχεται να φτάσει έως 2.000 ευρώ.
  • Voucher 300 ευρώ: Αφορά τρίτεκνους και πολύτεκνους.
  • Voucher 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Απαραίτητο το ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
  • Voucher 600 ευρώ: Για ΑμΕΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά όρια.
Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους:

  • Υψηλή περίοδος: Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Χαμηλή περίοδος: Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς: Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.

Αυτό περιλαμβάνει:

  • ξενοδοχεία
  • ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • camping
  • οργανωμένες κατασκηνώσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

Τρόποι πληρωμής

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

  • μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone
  • μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων
  • με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.

Πηγή: OT.gr

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23.03.26 Upd: 14:32

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Σύνταξη
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Σύνταξη
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

