Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» που χορηγεί επιταγές (voucher) διακοπών έως 600 ευρώ, νωρίτερα από άλλες χρονιές, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να προγραμματίσει νωρίς τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026.

Δικαιούχοι και ποσά

Voucher 200 ευρώ: Για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προσοχή: Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, που ενδέχεται να φτάσει έως 2.000 ευρώ.

Voucher 300 ευρώ: Αφορά τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Voucher 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Απαραίτητο το ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

Voucher 600 ευρώ: Για ΑμΕΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά όρια.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους:

Υψηλή περίοδος: Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Χαμηλή περίοδος: Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς: Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.

Αυτό περιλαμβάνει:

ξενοδοχεία

ενοικιαζόμενα δωμάτια

camping

οργανωμένες κατασκηνώσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

Τρόποι πληρωμής

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone

μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων

με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.

Πηγή: OT.gr