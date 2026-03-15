Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον ελληνικό τουρισμό, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει επιβραδύνει τον ρυθμό των νέων κρατήσεων ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν.

Στάση αναμονής για τον τουρισμό

Αν και μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων, η αγορά κινείται σε «στάση αναμονής», με ταξιδιώτες και επαγγελματίες να περιμένουν να ξεκαθαρίσει το διεθνές περιβάλλον.

Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι οι ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν να αναζητούν προορισμούς στην Ελλάδα, ωστόσο εμφανίζονται πιο διστακτικοί στο να οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Η νέα πρόεδρος του ΙΤΕΠ και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου, κα Χριστίνα Τετράδη, σημειώνει πάντως ότι είναι ακόμη νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων και ότι πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει προς το τέλος του Μαρτίου.

Η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κω, Κωνσταντίνα Σβήνου, μιλώντας στο Mega, επισημαίνει ότι «υπάρχει μια επιβράδυνση στον ρυθμό των κρατήσεων, αλλά προς το παρόν δεν δημιουργεί σοβαρή ανησυχία». Ανάλογη είναι η εκτίμηση και άλλων παραγόντων της αγοράς, ενώ όλοι συμφωνούν ότι η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης θα καθορίσουν τις εξελίξεις και στον τουρισμό.

Οι πρώτες άμεσες επιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως στις αγορές που συνδέονται στενά με τη Μέση Ανατολή. Ενδεικτικό είναι ότι τέσσερα οργανωμένα γκρουπ από το Ισραήλ προς την Κρήτη ακυρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Νίκο Χαλκιαδάκη πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη Ρόδο. Το βασικό σημείο ανησυχίας στο «σμαραγδένιο νησί» αφορά την αγορά του Ισραήλ, καθώς για τα τέλη Μαρτίου είχαν προγραμματιστεί δεκάδες πτήσεις προς το νησί με αρκετές χιλιάδες επισκέπτες.

Οι εκτιμήσεις της AEGEAN

Το κλίμα που επικρατεί αυτή την περίοδο στα ταξίδια, περιέγραψε με σαφήνεια ο πρόεδρος της AEGEAN, κ. Ευτύχης Βασιλάκης, κατά την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρείας στους αναλυτές.

«Ως προς το τι βλέπουμε σε επίπεδο κρατήσεων από την αρχή του πολέμου, η εικόνα είναι αντίστοιχη με ό,τι συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία: έχουμε μείωση κατά 8% – 10% στη ροή κρατήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, ποσοστό που ενδέχεται να ομαλοποιηθεί ανάλογα με το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα», είπε ο κ. Βασιλάκης.

«Οι προορισμοί της Μέσης Ανατολής αντιπροσωπεύουν το 4% – 5% της χωρητικότητας επί του συνόλου της δραστηριότητάς μας, άρα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα έχουμε μια χρονιά που θα κινηθεί σε πιο σταθερά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση για το διάστημα που θα αναγκαστούμε να μην πετάμε σε αυτούς τους προορισμούς.

Τις τελευταίες ημέρες κάποιες εταιρείες έχουν αφαιρέσει εντελώς το Ισραήλ από το καλοκαιρινό τους πρόγραμμα, ωστόσο εμείς θεωρούμε ότι είναι ακόμη νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εκτός από τις χώρες όπου δεν πετάμε, έχει επηρεαστεί η κίνηση από και προς την Κύπρο, με μείωση των κρατήσεων πάνω από 10% λόγω των εξελίξεων. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου», ανέφερε ο κ. Βασιλάκης.

Ισχυρό ξεκίνημα στις αρχές του έτους

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) ξεκίνησε με ισχυρή αύξηση στην επιβατική κίνηση τόσο στο αεροδρόμιο της Αθήνας όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού στην αρχή της χρονιάς.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο πρώτο δίμηνο του έτους διακίνησε 3,97 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5%, ενώ η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 11,7%.

Παράλληλα, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κέρκυρα, Χανιά, Σαντορίνη κ.ά.) που διαχειρίζεται η Fraport ξεκίνησαν επίσης τη χρονιά με ανοδική πορεία. Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2026 η συνολική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6%, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό ενισχύθηκαν κατά 5,7%.

Ο θρησκευτικός τουρισμός

Μια ιδιαίτερη πτυχή της αγοράς αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό ενόψει και του Πάσχα. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζουν τα ταξίδια από την Ελλάδα προς το Ισραήλ και την Ιορδανία, που θεωρούνται παραδοσιακοί προορισμοί για τους Έλληνες τουρίστες την περίοδο των εορτών του Πάσχα. Πολλά ταξιδιωτικά πρακτορεία τηρούν στάση αναμονής πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις για ενδεχόμενη ακύρωση των ταξιδιών προς τις δύο χώρες.

