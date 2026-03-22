ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο (22/3, 19:00) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Superleague, με τον Δικέφαλο του Βορρά να κάνει γνωστή την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας. Από’ κει και πέρα, οι Οζντόεφ και Ζαφείρης είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Χατσίδης, Τάισον στα «φτερά» και Κωνσταντέλιας πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ με την ενδεκάδα

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης – Τσοκάνη, Κάργα, Χέρμανσον – Αμπάντα, Γρόσδης, Μαρτίνες, Μύγας – Λάμπρου, Γκονσάλες, Ουρτάδο.

Στον πάγκο: Μορέιρα, Γραμματικάκης, Βαϊνόπουλος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου, Κύρκος, Λεγκίσι, Λυκουρίνος, Μακνί.