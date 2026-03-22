Απίθανο συμβάν με πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ: «Κλειδώθηκαν σε γραφείο και τον απέλυσε»
Ο Κριστιάνο Μπάτσι απολύθηκε από την Τοντέλα και τσακώθηκε με τον πρόεδρο της ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό
- Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
- Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
- Συνελήφθη 17χρονος οδηγός μηχανής μετά από καταδίωξη - Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ
- ΚΚΕ για την Παγκόσμια Μέρα Νερού: 2,5 δισ. άνθρωποι έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε πόσιμο νερό
«Ντόρος» έχει δημιουργηθεί στην Πορτογαλία με τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ και του Πανσερραϊκού, Κριστιάνο Μπάτσι.
Ο Ιταλός πρώην πλέον προπονητής της Τοντέλα, μετά τη «λευκή» εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην τελευταία AVS. Ήττα που την άφησε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς μακριά από τις… ασφαλείς θέσεις.
Τι λένε στην Πορτογαλία για τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ
Μάλιστα, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην Πορτογαλία, ο Μπάλτσι κλείστηκε σ’ ένα γραφείο με τον πρόεδρο της ομάδας, εκεί όπου τον απέλυσε και ακολούθησε… χαμός. Οι δύο άντρες πιάστηκαν στα χέρια, μέχρι που έσπασαν την πόρτα οι βοηθοί του 50χρονου προπονητή και τους χώρισαν.
Στη συνέχεια, πρόεδρος της Τοντέλα, Γκιλμπέρτο Κοΐμπρα ζήτησε η αστυνομία να συλλάβει τον Κριστιάνο Μπάτσι ισχυριζόμενος πως του επιτέθηκε, κάτι που για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις