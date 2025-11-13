Ο Μπάτσι έφυγε από τον Πανσερραϊκό και πήγε στην Τοντέλα (pic+vid)

Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από τον Πανσερραϊκό ο Κριστιάνο Μπάτσι ανακοινώθηκε σήμερα (13/11) επίσημα ως ο νέος προπονητής της Τοντέλα, έχοντας υπογράψει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

«Είναι επίσημο, ο Κριστιάνο Μπάτσι είναι ο νέος προπονητής της Τοντέλα. Ο 50χρονος Ιταλός προπονητής θα αναλάβει τώρα την ομάδα, στην τέταρτη εμπειρία του στην Πορτογαλία», ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Τοντέλα δήλωσε ότι ο Κριστιάνο Μπάτσι ηγήθηκε της σημερινής προπόνησης και επιβεβαίωσε ότι το υπογεγραμμένο συμβόλαιο ισχύει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι αντικατέστησε έτσι τον Ίβο Βιέιρα, ο οποίος αποχώρησε μετά την 11η αγωνιστική, στο τέλος ενός σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη και μετά από μια εντός έδρας ήττα από τη Βιτόρια Γκιμαράες (0-1).

Από την αρχή της φετινής σεζόν, η Τοντέλα έχει πετύχει μία νίκη, εκτός έδρας με τη Σάντα Κλάρα (2-1) στην 7η αγωνιστική, και έχει υποστεί επτά ήττες, τρεις εκ των οποίων εντός έδρας, έχοντας επίσης τρεις ισοπαλίες.

Η επόμενη πρόκληση του Ιταλού προπονητή είναι στις 23 Νοεμβρίου, στο Κύπελλο Πορτογαλίας, όπου θα φιλοξενήσουν την Κάλντας, από τη Liga 3. «Γνωρίζω παίκτες που έχουν βρεθεί εδώ και μου μίλησαν για την ψυχή του συλλόγου και της πόλης, και γι’ αυτό δέχτηκα και αποδέχτηκα την πρόσκληση με μεγάλη χαρά», είπε.

Ο νέος προπονητής εγγυήθηκε επίσης ότι «αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορεί ποτέ να λείπει, είναι η νοοτροπία» και «όχι μόνο στο γήπεδο και στη φυσική κατάσταση, αλλά η νοοτροπία που θέλεις να βλέπεις και να νιώθεις κάθε μέρα, κάθε λεπτό».

Ο Κριστιάνο Μπάτσι, ο οποίος έχει προπονήσει στο παρελθόν τις Ολιανέζε, Μποαβίστα και Μορεϊρένσε, θα κάνει το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα στις 29 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας την Ζιλ Βιθέντε, σε έναν αγώνα που αντιστοιχεί στη 12η αγωνιστική της Primeira Liga.