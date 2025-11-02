Μπάτσι: «Αν εξαιρέσουμε το σκορ, είχαμε μια καλή εικόνα»

Ο Πανσερραϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ και ηττήθηκε με 5-0 στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superleague.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας πως δεν εξαιρέσουμε το σκορ η ομάδα του είχε καλή εικόνα, ενώ ξεκαθάρισε πως πρέπει να αναλυθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί ενόψει της συνέχειας.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κριστιάνο Μπάτσι:

Για το παιχνίδι: «Δυστυχώς ξεκινήσαμε το παιχνίδι με αυτογκόλ. Ωστόσο, η ομάδα αντέδρασε και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, με αποκορύφωμα την φάση με το δοκάρι. Παίζαμε απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα καλύτερα του. Αν εξαιρέσουμε το σκορ, είχαμε μια καλή εικόνα».

Για το αν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγές: «Η προσπάθεια μας ήταν καλή. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι παίζαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση και να βελτιωθούμε ώστε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στη συνέχεια».