Λουτσέσκου: «Κάναμε λάθος επιλογές, ίσως το χειρότερο παιχνίδι μας»

Εμφανώς απογοητευμένος με την ήττα και μάλιστα από τον Βόλο εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως αυτή ήταν ίσως η χειρότερη εμφάνιση του Δικεφάλου του Βορρά στην εφετινή σεζόν και ανέφερε πως η ομάδα του πρέπει να αντιδράσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου:

«Ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας, ίσως το χειρότερο. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα αλλά μετά από εύκολα λάθη μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να επιστρέψουν και να πάρουν αυτοπεποίθηση. Ήμασταν πολύ παθητικοί, επιτρέψαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες».

Για το αν χάθηκε το μυαλό των ποδοσφαιριστών: «Kάτι χάθηκε σίγουρα. Χάσαμε την αυτοπεποίθηση μας, τους αφήσαμε να πλησιάζουν εύκολα στην περιοχή μας. Κάναμε λάθος επιλογές, ο αντίπαλος αμύνθηκε με μεγάλη συνοχή. Το πρώτο γκολ ήρθε από λάθος μας, το δεύτερο από δικό μας κόρνερ. Δεν είναι εύκολο, δεν το περιμέναμε αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιδράσουμε».