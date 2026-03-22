Γυμναστική: Γιατί κάποιοι νευριάζουν μετά την άσκηση;

Έχετε νιώσει ποτέ ότι μετά από μια έντονη προπόνηση αντί να χαλαρώσετε, νευριάζετε πιο εύκολα; Δεν είναι θέμα χαρακτήρα και συνθηκών -τουλάχιστον όχι μόνο- οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι είναι βιολογική αντίδραση του σώματος στην άσκηση.

Τι συμβαίνει στο σώμα με την άσκηση

1. Πτώση σακχάρου (γλυκόζης)

Κατά την έντονη άσκηση, το σώμα καίει γρήγορα την ενέργεια (γλυκογόνο) και το σάκχαρο στο αίμα μπορεί να πέσει, κάτι που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα, ο προμετωπιαίος φλοιός, δηλαδή η περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με τη λογική και τον αυτοέλεγχο, «υπολειτουργεί», ενώ η αμυγδαλή, που είναι συνδεδεμένη με το συναίσθημα και τον θυμό, γίνεται πιο ενεργή. Ως αποτέλεσμα, έχουμε λιγότερο έλεγχο και περισσότερο εκνευρισμό.

2. Άσκηση και αφυδάτωση

Ακόμα και μικρή αφυδάτωση μπορεί να:

μειώσει τη συγκέντρωση

αυξήσει το στρες

επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Το σώμα το αντιλαμβάνεται σαν «κίνδυνο» και αυξάνει την κορτιζόλη και την αδρεναλίνη. Αυτό μας βάζει σε κατάσταση έντασης και ευερεθιστότητας.

3. Το νευρικό σύστημα είναι ακόμα «στο κόκκινο»

Κατά την άσκηση, ενεργοποιείται το σύστημα «fight or flight» (μάχη ή φυγή). Μετά την προπόνηση, δεν επανέρχεται αμέσως. Για την ακρίβεια, μπορεί να χρειαστούν περίπου 20 με 30 λεπτά. Έτσι για αυτό το διάστημα παραμένουμε σε ένταση, με αυξημένο παλμό και είμαστε πιο «ευαίσθητοι» σε ερεθίσματα. Γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να εκνευριστούμε εύκολα ακόμα και με μικρά πράγματα, που ίσως υπό άλλες συνθήκες να μην μας ενοχλούσαν τόσο.

4. Άσκηση και ορμονικές αλλαγές

Μετά από έντονη άσκηση, αυξάνονται η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη και μειώνεται προσωρινά η σεροτονίνη. Αυτός ο συνδυασμός είναι δυνατόν να προκαλέσει εκνευρισμό, ένταση και επιθετικότητα.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Medicine & Science in Sports & Exercise, διαπιστώθηκε ότι η άσκηση ναι μεν μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα, συμβάλλοντας στη γενικότερη ευεξία μας και μειώνει τη «διάθεση θυμού», αλλά δεν σβήνει τον θυμό από μέσα μας.

Στην πραγματικότητα, μετά από την άσκηση, ο εγκέφαλός μας είναι ακόμα «έτοιμος» για αντίδραση και αυτό μπορεί να δικαιολογήσει γιατί είναι πιθανό να θυμώσουμε πιο εύκολα. Δεν είναι ότι γίνεστε «νευρικοί άνθρωποι» μετά το γυμναστήριο. Το σώμα σας απλώς βρίσκεται σε μια προσωρινή βιολογική κατάσταση έντασης.

Τι βοηθάει

Φάτε κάτι πριν ή μετά, κατά βάση υδατάνθρακες

Πίνετε αρκετό νερό ή ηλεκτρολύτες

Κάντε χαλαρό περπάτημα ή διατάσεις

Δώστε χρόνο στο σώμα να ηρεμήσει

Μην παίρνετε τον εκνευρισμό σοβαρά, περνάει

* Πηγή: Vita