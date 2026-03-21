Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Η εξάπλωση της μηνιγγίτιδας προκαλεί έντονη ανησυχία στην Βρετανία, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να έχουν φτάσει πλέον τα 34.

Ήδη, δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους από τον ιό στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό το λόγο, φοιτητές που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί κατά της μηνιγγίτιδας, σχημάτισαν σήμερα (21/3) το πρωί ουρές στο εμβολιαστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κεντ.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση για τυχόν νέα κρούσματα και συνεργαζόμαστε στενά με το NHS England και τις τοπικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εφαρμογή ενισχυμένης επιτήρησης. Οποιαδήποτε νέα κρούσματα θα εντοπίζονται άμεσα και θα αντιμετωπίζονται», τόνισε ο Δρ Μπεν Ρας, σύμβουλος της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) στον τομέα του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών.

Σημείωσε επίσης ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως τόσοι πολλοί νέοι που πληρούν τα κριτήρια προσήλθαν για να λάβουν αντιβιοτικά και εμβόλιο.

Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της UKHSA.

Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης φοιτήτριας στο Κεντ

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες», δήλωσε ο πατέρας της 18χρονης που έχασε τη ζωή της μετά την επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ.

Όπως τόνισε, η οδύνη της οικογένειάς του είναι «ανυπολόγιστη», ενώ ζήτησε καλύτερη προστασία για τους νέους.

Να σημιωθεί ότι η 18χρονη Τζουλιέτ Κένι πέθανε το περασμένο Σάββατο, μία μέρα μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, όπως έμετος και αποχρωματισμός στα μάγουλά της, ανέφερε ο πατέρας της, Μάικλ Κένι.