Απαρηγόρητος είναι ο πατέρας μιας 18χρονης μαθήτριας που έχασε τη ζωή της μετά την επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ στη Βρετανία.

Όπως δήλωσε η οδύνη της οικογένειάς του είναι «ανυπολόγιστη», ενώ ζήτησε καλύτερη προστασία για τους νέους.

Η 18χρονη πέθανε μια ημέρα μετά τα πρώτα συμπτώματα

Η Τζουλιέτ Κένι πέθανε το περασμένο Σάββατο, μία μέρα μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, όπως έμετος και αποχρωματισμός στα μάγουλά της, δήλωσε ο πατέρας της, Μάικλ Κένι.

Είπε ότι η κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν από το θάνατό της.

Η Τζουλιέτ Κένι, μαθήτρια της έκτης τάξης στο γυμνάσιο Queen Elizabeth στο Φάβερσαμ, είναι μία από τις δύο μαθήτριες που έχασαν τη ζωή τους μετά την επιδημία μηνιγγίτιδας Β στην κομητεία.

Ο Κένι δήλωσε ότι «καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώνει αυτόν τον πόνο και αυτή την τραγωδία» και ότι «αυτό μπορεί να αποφευχθεί», προσθέτοντας ότι επιθυμεί η κληρονομιά της κόρης του να είναι μια «διαρκής αλλαγή».

Σε δήλωση προς την Press Association, είπε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι γονείς δύο υπέροχων κοριτσιών.

«Η Juliette είναι μια δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Με την υπέροχα θετική της ενέργεια, μοίραζε χαρά, αγάπη και ευτυχία σε όσους την περιβάλλουν και συνεχίζει να το κάνει ακόμα και τώρα.

«Η καταστροφή που προκάλεσε η απώλειά της σε εμάς, την οικογένειά της και τους φίλους της είναι ανυπολόγιστη. Το να μοιραζόμαστε ιστορίες για την ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά και τη χαρά που δημιουργούσε βοηθά την οικογένειά της και τους φίλους της να περάσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η ενέργειά της συνεχίζει να δίνει δύναμη σε όσους την αγαπούν να βρουν έναν δρόμο».

Οι τελευταίες ώρες της 18χρονης

Ο Κένι είπε ότι συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι η κόρη του ήταν άρρωστη όταν έκανε εμετό τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου. Δεν παρουσίαζε άλλα συμπτώματα

«Το πρωί της Παρασκευής, την πήγαμε εμείς στο τοπικό κέντρο επείγουσας περίθαλψης, καθώς είχαν εμφανιστεί δυσχρωμίες στα μάγουλά της. Της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών» είπε αρχικά.

«Η Τζουλιέτ πάλεψε γενναία για ώρες, αλλά παρά το φανταστικό προσωπικό του νοσοκομείου του NHS που πάλεψε μαζί της, η μηνιγγίτιδα μας την πήρε λιγότερο από 12 ώρες αργότερα. Ήμασταν μαζί της στο τέλος, και τα τελευταία πράγματα που άκουσε ήταν οι φωνές των ανθρώπων που την αγαπούσαν, να της λένε πόσο πολύ την αγαπούσαν και την εκτιμούσαν».

Μαζί με το Ίδρυμα Έρευνας για τη Μηνιγγίτιδα, ο Kenny και η οικογένειά του καλούν το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει επείγοντα μέτρα για να βελτιώσει την πρόσβαση στον εμβολιασμό για εφήβους και νέους.