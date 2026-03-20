Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 11:27
Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 12:10

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Απαρηγόρητος είναι ο πατέρας μιας 18χρονης μαθήτριας που έχασε τη ζωή της μετά την επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ στη Βρετανία.

Όπως δήλωσε η οδύνη της οικογένειάς του είναι «ανυπολόγιστη», ενώ ζήτησε καλύτερη προστασία για τους νέους.

Η 18χρονη πέθανε μια ημέρα μετά τα πρώτα συμπτώματα

Η Τζουλιέτ Κένι πέθανε το περασμένο Σάββατο, μία μέρα μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, όπως έμετος και αποχρωματισμός στα μάγουλά της, δήλωσε ο πατέρας της, Μάικλ Κένι.

Είπε ότι η κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν από το θάνατό της.

Η Τζουλιέτ Κένι, μαθήτρια της έκτης τάξης στο γυμνάσιο Queen Elizabeth στο Φάβερσαμ, είναι μία από τις δύο μαθήτριες που έχασαν τη ζωή τους μετά την επιδημία μηνιγγίτιδας Β στην κομητεία.

Ο Κένι δήλωσε ότι «καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώνει αυτόν τον πόνο και αυτή την τραγωδία» και ότι «αυτό μπορεί να αποφευχθεί», προσθέτοντας ότι επιθυμεί η κληρονομιά της κόρης του να είναι μια «διαρκής αλλαγή».

Η Τζουλιέτ Κένι (αριστερά) με τον πατέρα της Μάικλ, την αδερφή της Φλόρενς και τη μητέρα της Ρεμπέκα. Πηγή φωτογραφιας: Ίδρυμα Έρευνας Μηνιγγίτιδας/PA – Guardian

Σε δήλωση προς την Press Association, είπε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι γονείς δύο υπέροχων κοριτσιών.

«Η Juliette είναι μια δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Με την υπέροχα θετική της ενέργεια, μοίραζε χαρά, αγάπη και ευτυχία σε όσους την περιβάλλουν και συνεχίζει να το κάνει ακόμα και τώρα.

«Η καταστροφή που προκάλεσε η απώλειά της σε εμάς, την οικογένειά της και τους φίλους της είναι ανυπολόγιστη. Το να μοιραζόμαστε ιστορίες για την ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά και τη χαρά που δημιουργούσε βοηθά την οικογένειά της και τους φίλους της να περάσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η ενέργειά της συνεχίζει να δίνει δύναμη σε όσους την αγαπούν να βρουν έναν δρόμο».

Οι τελευταίες ώρες της 18χρονης

Ο Κένι είπε ότι συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι η κόρη του ήταν άρρωστη όταν έκανε εμετό τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου. Δεν παρουσίαζε άλλα συμπτώματα

«Το πρωί της Παρασκευής, την πήγαμε εμείς στο τοπικό κέντρο επείγουσας περίθαλψης, καθώς είχαν εμφανιστεί δυσχρωμίες στα μάγουλά της. Της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών» είπε αρχικά.

«Η Τζουλιέτ πάλεψε γενναία για ώρες, αλλά παρά το φανταστικό προσωπικό του νοσοκομείου του NHS που πάλεψε μαζί της, η μηνιγγίτιδα μας την πήρε λιγότερο από 12 ώρες αργότερα. Ήμασταν μαζί της στο τέλος, και τα τελευταία πράγματα που άκουσε ήταν οι φωνές των ανθρώπων που την αγαπούσαν, να της λένε πόσο πολύ την αγαπούσαν και την εκτιμούσαν».

Μαζί με το Ίδρυμα Έρευνας για τη Μηνιγγίτιδα, ο Kenny και η οικογένειά του καλούν το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει επείγοντα μέτρα για να βελτιώσει την πρόσβαση στον εμβολιασμό για εφήβους και νέους.

World
Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κόσμος
Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Σύνταξη
Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Σύνταξη
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 11:34

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν
Σύνοδος Κορυφής 20.03.26

Τρόπο για να απελευθερωθεί το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία υποσχέθηκε ότι θα βρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ουγγαρία για μια ακόμη φορά είπε ένα ηχηρό «όχι». Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν τη στάση του Βίκτορ Όρμπαν.

Σύνταξη
Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20.03.26

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
Νέος ισχυρός σεισμός στη Θεσπρωτία – Μπαράζ δονήσεων τις τελευταίες ημέρες
Ελλάδα 20.03.26

Μπαράζ σεισμικών δονήσεων σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία. O πρώτος σεισμός που σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ με το επίκεντρό του να είναι 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων πολύ κοντά και στη Θεσπρωτία. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση […]

Σύνταξη
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Σύνταξη
ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Σύνταξη
Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

