Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα του Ισραήλ – Τουλάχιστον 20 τραυματίες
Νέες σειρήνες ηχούν στη νότια πόλη και σε κοντινές περιοχές, καθώς το Ιράν εκτοξεύει ακόμη έναν πύραυλο προς την περιοχή.
Σύμφωνα με ισραηλινά και παλαιστινιακά ΜΜΕ, το Ιράν επιτέθηκε στην πόλη Ντιμόνα του Ισραήλ.
Δυνάμεις διάσωσης ανταποκρίνονται σε αναφορές ότι η πρόσκρουση πυραύλου προκάλεσε κατάρρευση κτιρίου.
Την ίδια ώρα, νέες σειρήνες ηχούν στη νότια πόλη και σε κοντινές περιοχές, καθώς το Ιράν εκτοξεύει ακόμη έναν πύραυλο προς την περιοχή.
Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι οι τραυματίες στην πόλη Ντιμόνα είναι τουλάχιστον 20, ανάμεσά τους ένα δεκάχρονο παιδί.
Οι πύραυλοι του Ιράν φέρεται να χτύπησαν αρκετά κτίρια, ενώ συνεργεία διάσωσης σπεύδουν στην περιοχή.
Σύμφωνα με φωτογραφία του Quds Network, στο σημείο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά μετά την επίθεση.
Δείτε βίντεο:
Footage shows the moment an Iranian ballistic missile struck the southern city of Dimona this evening. pic.twitter.com/fCYwtgAj5x
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026
