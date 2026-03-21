Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ένα εκ. ευρώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο
- Βίντεο σοκ με οδηγό ΙΧ να πέφτει πάνω σε ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός
- Θρίλερ με την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήρη: Το περίεργο τηλεφώνημα και η έκκληση της μητέρας
- Στη «φάκα» τρία άτομα για διακίνηση αναβολικών και παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής – Κακουργηματική δίωξη
Οι διπλωματικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών ευρωπαϊκών χωρών στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα καταδίκασαν την επανεμφάνιση της βίας Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις ενέργειες αυτές και να οδηγήσει τους δράστες στη Δικαιοσύνη.
Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο στον λογαριασμό X του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και στην οποία προσαρτάται η αντιπροσωπεία του Καναδά, εκφράζουν τον «ιδιαίτερο αποτροπιασμό τους για τις δολοφονίες Παλαιστινίων που διαπράχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες».
2/3 We are especially appalled by the killings of Palestinians over these past weeks. This violence by settler militias, aimed at taking over land and creating a coercive environment, forcing Palestinians to leave their homes, must end.
— EU and Palestinians (@EUpalestinians) March 21, 2026
Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στο τέλος Φεβρουαρίου από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη από το 1967 από το Ισραήλ παλαιστινιακή περιοχή.
Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, έξι Παλαιστίνιοι συνολικά έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου από πυρά εποίκων στη Δυτική Όχθη.
Συγκριτικά, 24 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από εποίκους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, που είχε προκαλέσει ήδη έξαρση της βίας στην περιοχή, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.
«Η βία πρέπει να σταματήσει»
«Καταδικάζουμε σθεναρά την επανεμφάνιση ενεργειών τρόμου που διαπράττονται από εποίκους και βίας εις βάρος παλαιστινιακών κοινοτήτων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφουν οι διπλωματικές αποστολές δώδεκα χωρών μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία.
«Η βία αυτή (..), που έχει στόχο την κατάληψη γης και τη δημιουργία κλίματος εξαναγκασμού προκειμένου οι Παλαιστίνιοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, πρέπει να σταματήσει», προσθέτουν, καλώντας «τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να τιμωρήσουν τη φονική βία, τις επιδρομές και τις επιθέσεις».
Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τα Ηνωμένα Έθνη από την άποψη του διεθνούς δικαίου.
- Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
- Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
- Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Όγδοος ο Μέρλος στον τελικό του ύψους
- Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
- Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά
- Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
- Gen Z: Ξεκάθαρο πλέον το μήνυμα στους εργοδότες – Πού πρέπει να επενδύσουν για να κερδίσουν
- Τρομερός Φουρνιέ: «Γιατί… ρε μπαγάσηδες;» (pic)
