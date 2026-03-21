Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 16:37

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Οι διπλωματικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών ευρωπαϊκών χωρών στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα καταδίκασαν την επανεμφάνιση της βίας Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις ενέργειες αυτές και να οδηγήσει τους δράστες στη Δικαιοσύνη.

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο στον λογαριασμό X του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και στην οποία προσαρτάται η αντιπροσωπεία του Καναδά, εκφράζουν τον «ιδιαίτερο αποτροπιασμό τους για τις δολοφονίες Παλαιστινίων που διαπράχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες».

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στο τέλος Φεβρουαρίου από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη από το 1967 από το Ισραήλ παλαιστινιακή περιοχή.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, έξι Παλαιστίνιοι συνολικά έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου από πυρά εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Συγκριτικά, 24 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από εποίκους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, που είχε προκαλέσει ήδη έξαρση της βίας στην περιοχή, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η βία πρέπει να σταματήσει»

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επανεμφάνιση ενεργειών τρόμου που διαπράττονται από εποίκους και βίας εις βάρος παλαιστινιακών κοινοτήτων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφουν οι διπλωματικές αποστολές δώδεκα χωρών μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία.

«Η βία αυτή (..), που έχει στόχο την κατάληψη γης και τη δημιουργία κλίματος εξαναγκασμού προκειμένου οι Παλαιστίνιοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, πρέπει να σταματήσει», προσθέτουν, καλώντας «τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να τιμωρήσουν τη φονική βία, τις επιδρομές και τις επιθέσεις».

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τα Ηνωμένα Έθνη από την άποψη του διεθνούς δικαίου.

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Κόσμος 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης
Κόσμος 21.03.26

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη

Ιράν: Βομβαρδισμός της πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ – Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί το Τελ Αβίβ
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 21.03.26 Upd: 16:16

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ - Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί το Τελ Αβίβ

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

