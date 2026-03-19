Ανδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Αλλοδαπός εργάτης σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους

Κατά ενημέρωση από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), διασώστες του βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Following the missile fire toward Israel: At a scene in Moshav Adanim: MDA EMTs and paramedics have reported about a male in his 30s (foreign worker), with no signs of life, and have pronounced him dead. pic.twitter.com/EF7EX5LA3y — Magen David Adom (@Mdais) March 18, 2026

Νεκρές 4 Παλαιστίνιες

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Αουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.

Πηγή: ΑΠΕ