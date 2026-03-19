Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.
- Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
- Νεαρός οδηγός έκανε σούζες με τη μηχανή και ανέβαζε βίντεο στα social media
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
- Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Ανδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Αλλοδαπός εργάτης σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους
Κατά ενημέρωση από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), διασώστες του βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Following the missile fire toward Israel:
At a scene in Moshav Adanim:
MDA EMTs and paramedics have reported about a male in his 30s (foreign worker), with no signs of life, and have pronounced him dead. pic.twitter.com/EF7EX5LA3y
— Magen David Adom (@Mdais) March 18, 2026
Νεκρές 4 Παλαιστίνιες
Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.
Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Αουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
- Σουδάν: Επίθεση με drone σκοτώνει τουλάχιστον 15 άτομα στο γειτονικό Τσαντ
- Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: – Δεν είμαι εχθρός – Είμαι ήδη νεκρός
- Γιορτή σήμερα 19 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Συμπληρώθηκε το παζλ: Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Champions League
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 19.03.2026]
