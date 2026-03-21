Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Το video από τη σύλληψη, όταν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκόολ
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024.
Το οπτικό υλικό από την κάμερα σώματος των αστυνομικών δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 20 Μαρτίου, παρά την αρχική προσπάθεια του τραγουδιστή να αποτρέψει την κυκλοφορία του. Το video δημοσιοποιείται μετά από απόφαση δικαστηρίου που ενέκρινε την προβολή του.
Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Τι βλέπουμε στο video
Στο βίντεο, οι αστυνομικοί φαίνονται να σταματούν τον τραγουδιστή καθώς κινούνταν εκτός λωρίδας.
Όταν ερωτάται για την κατάστασή του, εκείνος απαντά: «Είμαι σε παγκόσμια περιοδεία. Δύσκολο να το εξηγήσω. Μια παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».
Σε επόμενο σημείο, του ζητείται να υποβληθεί σε επί τόπου έλεγχο νηφαλιότητας. Κατά τη διάρκειά του, φαίνεται να δηλώνει: «Είμαι λίγο νευρικός» και «η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», ενώ φαίνεται να δυσκολεύεται να εκτελέσει τις οδηγίες των αστυνομικών, όπως να περπατήσει σε ευθεία γραμμή.
🚨 BREAKING: Newly-released police body cam from Justin Timberlake’s DWI arrest in Sag Harbor, NY shows him struggling through field sobriety tests, and his friend playing the *NSYNC card. pic.twitter.com/HrEWCjZAKj
— TMZ (@TMZ) March 21, 2026
Το μαρτίνι, η άρνηση για αλκοτέστ και εν τέλει η παραδοχή της ενοχής
Η σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνέβη τον Ιούνιο του 2024.
Αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο παραβάσεις: παραβίαση πινακίδας «stop» και μη διατήρηση πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την αναφορά του αστυνομικού, τα μάτια του ήταν «κατακόκκινα» και «θολά», ενώ η επίδοσή του στα τεστ που του έκαναν κρίθηκε ανεπαρκής.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει ένα μαρτίνι και αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.
Τρεις μήνες αργότερα, παραδέχτηκε την ενοχή του για ελαφρύτερη κατηγορία και του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων, καθώς και υποχρέωση παροχής 25 έως 40 ωρών κοινωνικής εργασίας.
Αρχικά είχε κατηγορηθεί για πλημμέλημα οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο τελικά δήλωσε ένοχος για «οδήγηση με μειωμένη ικανότητα».
«These are like really hard tests.» Justin Timberlake struggled to perform field sobriety tests requiring him to walk a straight line and stand on one leg after he was pulled over in New York’s Hamptons in 2024 by police officers who suspected him of driving drunk, according to… pic.twitter.com/blU83LFBgg
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 21, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις