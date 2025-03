Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χορεύει υπό τους ήχους του «Señorita» του πρώην της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Η ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε στο Instagram ένα πικάντικο βίντεο με την ίδια να χορεύει την επιτυχία «Señorita» του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ από το 2003.

Στο κλιπ, το οποίο μοιράστηκε χωρίς λεζάντα, η Σπίαρς φορούσε ένα διάφανο μαύρο κορμάκι, μαύρες σουέτ μπότες και καφέ καουμπόικο καπέλο καθώς βρίσκονταν μπροστά από ένα τζάκι.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν ως έφηβοι στο πλατό του The Mickey Mouse Club, πριν επανασυνδεθούν αργότερα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, καθώς ξεκίνησαν τις μουσικές τους καριέρες – η Σπίαρς ως σόλο καλλιτέχνιδα και ο Τίμπερλεϊκ στο boy band *NSYNC.

Σύμφωνα με το People, διατηρούσαν σχέση από το 1999 έως και το 2002.

Το πρώτο φιλί

Αρκετές ώρες αφότου μοιράστηκε το βίντεο με την ίδια να χορεύει υπό τους ήχους του Τίμπερλεϊκ, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε ένα άλλο με την ίδια να λικνίζεται μπροστά στο ίδιο τζάκι – αυτή τη φορά με κόκκινο φόρεμα – υπό τους ήχους του «That’s the Way Love Goes» της Τζάνετ Τζάκσον.

Η Τζάκσον έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης στιγμής στη σχέση της Σπίαρς με τον Τίμπερλεϊκ πριν από χρόνια.

Στα απομνημονεύματά της του 2023, The Woman in Me, η Σπίαρς αποκάλυψε ότι ο Τίμπερλεϊκ ήταν το πρώτο της φιλί.

Θυμήθηκε ότι φιλήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα πάρτι των ηθοποιών του Mickey Mouse Club όταν ήταν 11 ετών, ενώ στο βάθος έπαιζε ένα τραγούδι της Τζάκσον.

Ο Τίμπερλεϊκ στο παρελθόν είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς τη Σπίαρς μέσω του X το 2021, μετά από μια δικαστική ακρόαση για τον τερματισμό της επιτροπείας υπό την οποία βρισκόταν από το 2008.

«Μετά από αυτό που είδαμε σήμερα, θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε την Μπρίτνεϊ αυτή τη στιγμή», έγραψε ο σταρ στην ανάρτησή του. «Ανεξάρτητα από το παρελθόν μας, καλό ή κακό, και ανεξάρτητα από το πόσο καιρό πριν… αυτό που της συμβαίνει δεν είναι σωστό».

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: YouTube