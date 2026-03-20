Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Πεντάγωνο, η αμερικανική αμυντική εταιρεία Anduril ξεκινά τη μαζική παραγωγή ενός αεριωθούμενου drone που θα συνοδεύει μαχητικά αεροσκάφη.

Το «Fury», μήκους περίπου πέντε μέτρων, θα είναι οπλισμένο με πυραύλους και θα πετά με μέγιστη ταχύτητα Mach 0,95, πολύ ταχύτερα από τα μικρότερα στρατιωτικά drone που κινούνται με έλικες.

Τον Απρίλιο του 2024, η αμερικανική πολεμική αεροπορία ανέθεσε στην Anduril και την General Atomics να αναπτύξουν τα πρώτα «Συνεργατικά Μαχητικά Αεροσκάφη» (CCA).

Πρόκειται για μη επανδρωμένα συστήματα που ονομάζονται και «wingmen», το όνομα που δίνει η αεροπορία στους πιλότους δευτερευόντων αεροσκαφών που προσφέρουν στήριξη στα πρωτεύοντα αεροσκάφη.

Η Anduril είναι μια από τις νέες αμυντικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που ελπίζουν να κερδίσουν συμβόλαια το Πενταγώνου για όπλα νέας γενιάς. Η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι οι νέες εταιρείες θα φέρουν νέα πνοή στην αμυντική βιομηχανία με μειωμένο κόστος.

Η παραγωγή του Fury αναμένεται να ξεκινήσει σε μονάδα παραγωγής της Anduril στο Οχάιο, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κολόμπους. Περίπου 250 άτομα θα εργάζονται στην εγκατάσταση έως το τέλος του έτους, αριθμός που σχεδιάζεται να αυξηθεί στους 10.000 έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο Ματ Γκριμ, συνιδρυτής και γενικός διευθυντής επιχειρήσεων της Anduril, δήλωσε στο Reuters ότι η προσέγγιση της εταιρείας είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με άλλους κατασκευαστές οπλικών συστημάτων.

Αντί να σχεδιάζει σκάφη και να αποφασίζει αργότερα για τις λεπτομέρειες της κατασκευής, η Anduril ξεκινά με βάση την αλυσίδα παραγωγής. Μεταξύ άλλων, επέλεξε το αλουμίνιο στη θέση του πιο δυσεύρετου τιτανίου και χρησιμοποιεί σύνθετα υλικά που αναπτύχθηκαν αρχικά για χρήση σε γιοτ. Για το Fury, επέλεξε έναν κινητήρα τζετ της Williams International που σχεδιάστηκε αρχικά για ιδιωτικά αεροπλάνα.

Τον Μάρτιο, η Anduril υπέγραψε συμφωνία 38 εκατ. δολαρίων με τη βρετανική κυβέρνηση προκειμένου να προμηθεύσει την Ουκρανία με το μαχητικό drone Altius, το οποίο μπορεί να απογειώνεται από το έδαφος ή να απελευθερώνεται από άλλα αεροσκάφη για να πραγματοποιεί πλήγματα ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου.

Το πρόγραμμα CCA αφορά την προμήθεια περίπου 1.000 αυτόνομων drone που θα πετούν δίπλα σε μαχητικά με πιλότους για αναγνωριστικές αποστολές, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου και βομβαρδισμούς.

Τα drone συνοδεύουν μαχητικά όπως το F-35 της Lockheed Martin και το μελλοντικό μαχητικό νέας γενιάς F-47, το οποίο ανέλαβε να αναπτύξει η Boeing.

Παρόμοια drone «wingman» αναπτύσσονται και στην Ευρώπη από τη σουηδική Saab και μια τριμερή συνεργασία ανάμεσα στη Dassault, την Airbus και την Indra Sisstemas.

Στο εργοστάσιο του Οχάιο, η Anduril σχεδιάζει να παράγει από φέτος και τους πυραύλους κρουζ Barracuda και τον αντιαεροπορικό πύραυλο Roadrunner.