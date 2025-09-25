science
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Γερμανική εταιρεία παρουσίασε μαχητικό drone που λειτουργεί με ΑΙ
Τεχνολογία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:04

Γερμανική εταιρεία παρουσίασε μαχητικό drone που λειτουργεί με ΑΙ

To drone της εταιρείας Helsing ανήκει στη νέα κατηγορία των «Συνεργατικών Αεροσκαφών Μάχης» και θα μπορεί να συνοδεύει συμβατικά μαχητικά.

Σύνταξη
Η νεοσύστατη γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Helsing παρουσίασε την Πέμπτη ένα αυτόνομο μαχητικό drone που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και θα μπορεί να επιχειρεί αυτόνομα ή σε σχηματισμό με συμβατικά μαχητικά αεροσκάφη.

Στην τελετή παρουσίασης στο εργοστάσιό της έξω από το Μόναχο, η εταιρεία παρουσίασε ένα μοντέλο του drone «CA-1 Europa», το οποίο προγραμματίζεται να αρχίσει πτήσεις το 2027 και να περάσει στην παραγωγή τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Helsing έρχεται να προστεθεί σε άλλους παίκτες της αμυντικής βιομηχανίας που αναπτύσσουν παρόμοια «Συνεργατικά Αεροσκάφη Μάχης», ή CCA, τα οποία όπως λένε είναι φθηνότερα από τα συμβατικά μαχητικά.

Το CA-1 Europa, με βάρος τέσσερις τόνους και ουρά σε σχήμα V, θα μπορεί να συνεργάζεται στον αέρα με άλλα drone ή να συνοδεύει μαχητικά με πιλότους.

Από τα αποκαλυπτήρια του CA-1 Europa έξω από το Μόναχο (Reuters)

Από τα αποκαλυπτήρια του CA-1 Europa έξω από το Μόναχο (Reuters)

Πέρυσι, η αμερικανική πολεμική αεροπορία επέλεξε την General Atomics και την καλιφορνέζικη startup Anduril για την ανάπτυξη CCA, τα οποία θα μπορούν για παράδειγμα να πετούν μπροστά από τα επανδρωμένα μαχητικά, είτε για αντιπερισπασμό είτε για να προκαλούν ηλεκτρονικές παρεμβολές στα εχθρικά συστήματα.

Τον Ιούνιο, η Airbus παρουσίασε ένα πρωτότυπο του δικού της drone, το οποίο σχεδιάστηκε να συνοδεύει μαχητικά όπως το Eurofighter Typhoon.

H Helsing ανέφερε ότι σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην ανάπτυκη του CA-1 Europa, ένα πρότζεκτ στο οποίο θα συμμετάσχουν κι άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που δεν κατονομάστηκαν.

Η εταιρεία αρνήθηκε να διευκρινίσει τι είδους όπλα θα μεταφέρει το drone και πόσο θα κοστίζει, λέγοντας μόνο ότι η τιμή θα αντιστοιχεί σε «ένα μικρό μέρος» του κόστους ενός κανονικού μαχητικού.

Η Helsing, η οποία ειδικεύεται στο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, παράγει επίσης συστήματα για μικρότερα ουκρανικά drone που επιχειρούν κατά ρωσικών στόχων.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Stream science
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Apple απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω του κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές
Κόντρα με Βρυξέλλες 25.09.25

Βόμβα από την Apple - Απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω της νομοθεσίας

Η Apple επικρίνει τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών των Βρυξελλών και λέει ότι οι καθυστερημένες λειτουργίες οδηγούν σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
Υγεία 25.09.25

Δραματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως - Τα καλά νέα για την Ελλάδα

Η άνοδος των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα και γενικά στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση βελτιώνεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Google: Αρχίζει η (δεύτερη) δίκη στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου
Τεχνολογία 24.09.25

Ξεκινά η δεύτερη δίκη της Google στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου

Η δίκη κατά της Google αφορά στις καταχρηστικές τακτικές στις ψηφιακές διαφημίσεις - Μεγάλο μέρος από τα έσοδα (305 δισ. δολαρίων) της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις ψηφιακών διαφημίσεων

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
