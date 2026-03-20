Χιόνισε στην κορυφή της Πάρνηθας – Στα «λευκά» τα καταφύγια

Στα λευκά ντύθηκε η Πάρνηθα το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου με την χιονόπτωση να μην δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τα Καταφύγια Πάρνηθας, ο δρόμος είναι ανοιχτός, ενώ η θερμοκρασία ανέρχεται στους -3°C.

Όσοι επιχειρήσουν να ανέβουν με τα πόδια στα καταφύγια, δε θα συναντήσουν χιόνι στα μονοπάτια, έχει ωστόσο αρκετό κρύο.

Το καταφύγιο Μπάφι θα είναι ανοιχτό σήμερα έως τις 21.00 και το καταφύγιο Φλαμπούρι από τις 10.00 έως τις 21.00.

Για τη λειτουργία του τελεφερίκ, η ενημέρωση γίνεται απευθείας από το καζίνο της Πάρνηθας.