Χειροπέδες σε ζευγάρι ληστών που «χτυπούσε» καταστήματα

Βίντεο ντοκουμέντα από την δραση ληστών που «χτυπούσαν» στα νότια προάστια, έρχονται στη δημοσιότητα.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 21 περιπτώσεις κλοπών σε καταστήματα.

<br />

<br />

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, από περιπολικό της Άμεσης Δράσης, δύο άτομα, ένας 39χρονος και μία 47χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

<br />

<br />

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης, έκριναν ύποπτο όχημα και το κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντόπισαν εντός του οχήματος πλήθος κοσμημάτων και προϊόντων καθώς και το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ.

<br />

Εκεί αστυνομικοί μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 39χρονο ως δράστη 21 περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα σε περιοχές των νοτίων προαστίων όπου κάποιες φορές παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα και άλλοτε σπάζοντας τον υαλοπίνακα, εισέρχονταν σε καταστήματα και αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα.