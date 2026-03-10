Συνελήφθησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια οι ληστές με τη μηχανή που έκλεβαν τσάντες από διερχόμενα αυτοκίνητα

Αποδομήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και Πειραιά της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συμμορία τα μέλη της οποίας κινούμενα με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, αφαιρούσαν από το εσωτερικό οχημάτων τσάντες σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 6-3-2026 στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 2 ημεδαποί ηλικίας 57 και 60 ετών, ως μέλη της συμμορίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πώς δρούσε η συμμορία

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών σε βάρος οδηγών οχημάτων και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούμενα με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, προσέγγιζαν οχήματα οδηγούμενα κυρίως από γυναίκες.

Όταν τα οχήματα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ή ήταν προσωρινά ακινητοποιημένα, οι δράστες άλλοτε ανοίγοντας την πόρτα του συνοδηγού και άλλοτε θραύοντας τον υαλοπίνακά της, αφαιρούσαν τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα και στη συνέχεια διέφευγαν με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 10 ληστείες

Σε μία περίπτωση δε δίστασαν να τραβήξουν βίαια τσάντα από τη θέση του συνοδηγού, παρά το γεγονός πως η οδηγός προσπαθούσε να την διατηρήσει στην κατοχή της.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν κράνη και ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -10- περιπτώσεις κλοπών και ληστεία σε Νέα Φιλαδέλφεια, Παλαιό Φάληρο, Κολωνό, Πειραιά, Νέα Ιωνία, Αγίους Αναργύρους, Χαλάνδρι και Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.