Ηλεία: Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι δύο ηλικιωμένων γυναικών – Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ
Οι ληστές τις ακινητοποίησαν και τις φίμωσαν για να μην μπορούν να φωνάξουν σε βοήθεια.
Τον τρόμο έζησαν δύο υπερήλικες γυναίκες όταν τρεις κακοποιοί εισέβαλαν στο σπίτι τους στα Καβάσιλα της Ηλείας.
Οι τρεις ληστές, φορώντας κουκούλες full face και γάντια στα χέρια τους για να μην αφήσουν αποτυπώματα, μπούκαραν στο σπίτι των δύο αδελφών παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, κι αφού τις έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο, τις ακινητοποίησαν και τις φίμωσαν για να μην μπορούν να φωνάξουν σε βοήθεια.
Σύμφωνα με το patrisnews, οι τρεις ληστές άρπαξαν κοσμήματα κι άλλα τιμαλφή η αξία των οποίων ξεπερνά τα 2.000 ευρώ και το έβαλαν στα πόδια.
