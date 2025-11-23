Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών που «ρήμαζε» επιχειρήσεις και σπίτια – Αποκαλυπτικά βίντεο

Σε βίντεο ντοκουμέντα έχει καταγράφει η δράση της σπείρας που «άνοιγε» επιχειρήσεις, εταιρείες, σπίτια και έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση ραδιοφάσματος – μη δημόσιες διαβιβάσεις.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, «χτυπούσαν» κυρίως βραδινές ώρες και νωρίς το πρωί σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα, όπου εντόπιζαν επιχειρήσεις και σπίτια, τις οποίες παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρυσαφικά και χρήματα.

Φρόντιζαν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των «στόχων» τους.

Οι διαρρήκτες, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. χρησιμοποιούσαν οχήματα τύπου τζιπ, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα.

Εκεί αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες – επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις.

Στη συνέχεια, διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης, λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων.

Μέχρι τώρα, έχει διαπιστωθεί η τέλεση 16 διαρρήξεων εταιρειών, 2 διαρρήξεων σπιτιών και 2 περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, ενώ η «λεία» τους ανέρχεται στα 298.400 ευρώ.