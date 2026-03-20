ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Τα ξημερώματα τις 7ης του Φεβρουαρίου τελείωνε μία συναυλία στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ). Εξερχόμενοι, μία μικρή ομάδα ατόμων ξεκίνησε επεισόδια, τα οποία οδήγησαν σε 313 προσαγωγές που, ωστόσο, δε μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Την ίδια ημέρα το υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από την Πρυτανεία και η απάντηση ήταν σαφής: όλες οι δραστηριότητες είναι, πια, απαγορευμένες. Τι σημαίνει αυτό; Ανακλήθηκαν οι άδειες όλων των πολιτιστικών ομάδων, όπως είναι η λέσχη κινηματογράφου και όλες οι θεατρικές ομάδες. Με απόφαση της Πρυτανείας το πανεπιστήμιο θα κλειδώνει τις πόρτες του στις 22.00 μμ κάθε καθημερινή και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Ο φοιτητής Φίλιππος Ο. μίλησε στο in για αυτή τη νέα πραγματικότητα και τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην ζωή των φοιτητών και των φοιτητριών. Πλήρης αποδοχή της πρότασης Ζαχαράκη «Ουσιαστικά ήταν όλα αφορμή για να περάσει η πρόταση Ζαχαράκη για τις σχολές», μάς λέει ο Φίλιππος. Τι περιλαμβάνει η πρόταση της υπουργού; Μία ενίσχυση της καταργημένης από το 2023 πανεπιστημιακής αστυνομίας με αύξηση των μονάδων φύλαξης, αλλά και κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Σε αυτό το πλαίσιο καθιερώνονται και οι αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. «Ανακλήθηκαν όλες οι επίσημα δοσμένες άδειες για οτιδήποτε δεν αφορά εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτές που είχαν οι πολιτιστικές ομάδες. Ανακλήθηκε ακόμη και η άδεια προς τα μέλη ΕΣΔΕΠ για κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας», αναφέρει ο Φίλιππος.

«Όλο αυτό ξεκίνησε από το 2024 με το κίνημα για τα ελεύθερα πανεπιστήμια. Έκτοτε υπάρχει πάντα αστυνομία γύρω από το ΑΑΠΘ και κάνει ελέγχους σε περαστικούς χωρίς λόγο».

Ρωτήσαμε τον Φίλιππο αν νιώθουν περισσότερο ασφαλής και η απάντηση ήταν πως όχι. «Νιώθουμε λιγότερο ελεύθεροι».

Η ακραία καταστολή και οι καταγγελίες

Το ΑΠΘ διαθέτει περίπου 20 πολιτιστικές ομάδες και λέσχες. Λίγες ημέρες αργότερα και σε προσπάθεια να άρουν το lock out, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οργάνωσαν την προβολή μίας ταινίας στο χώρο του Πολυτεχνείου. Η προβολή έληξε μετά τις 22.00μμ και διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά τα περιμένουν ήδη τα ΜΑΤ. Βγήκαν συντεταγμένα και η συνέχεια ήταν -τελικά- αδιανόητη. Πραγματοποιήθηκαν 38 συλλήψεις στην απέναντι πλευρά του δρόμου -δηλαδή στο πεζοδρόμιο απέναντι από το Πολυτεχνείο. Δεν είχε προηγηθεί απολύτως κανένα επεισόδιο. Τα παιδιά, εκτός της νομικής διαδικασίας, κανονικά ήταν αναγκασμένα να περάσουν από πειθαρχικό, αλλά οι πρόεδροι των σχολών αρνήθηκαν να υποβάλουν τους φοιτητές τους σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν έληξε εκεί το ζήτημα. Στις 25 Φεβρουαρίου τα μέλη ΕΣΔΕΠ προχώρησαν σε σοβαρότατες καταγγελίες παζολινικής βίας εναντίον των συλληφθέντων. Συγκεκριμένα, εντός της ΓΑΔΘ καταγγέλθηκε πως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξαναγκάστηκαν σε μερική ή και ολική γύμνωση! Υποχρεώθηκαν, δηλαδή, τα αγόρια να κατεβάσουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να κατεβάσουν τα παντελόνια τους.

Το ΑΠΘ δεν είναι πια χώρος ελεύθερης έκφρασης

Πώς γίνεται να απαγορεύεται η άδεια λειτουργίας πολιτιστικών ομάδων; Γιατί το ζήτημα είναι τεχνικό: αν το πανεπιστήμιο κλειδώνει στις 22.00 τη νύχτα και τα μαθήματα τελειώνουν αργά το απόγευμα, οι πολιτιστικές ομάδες δεν έχουν τον χρόνο να παράξουν περιεχόμενο. Δε μιλάμε για ευθεία απαγόρευση, αλλά για έμμεση.

Αλλά γίνεται να υπάρχει πανεπιστήμιο χωρίς ελεύθερη έκφραση; Μια προβολή ταινίας, μια θεατρική παράσταση και τελικά μια πολιτική συζήτηση;

Αν υπάρχει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, δεν είναι πια πανεπιστήμιο. Είναι κάτι άλλο.

Το ιστορικό παράδειγμα παραμένει το ισχυρότερο. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας ιδρύθηκε το 1837 και αποτέλεσε αμέσως κέντρο πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Από το 1840 ως το 1860 οι φοιτητές συμμετείχαν σε όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αφού το πανεπιστήμιο τους παρείχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν, να οργανωθούν και να αντιδράσουν.

Με αποκορύφωμα -πρώτο στην ιστορία του ελληνικού Κράτους- την έξωση του Όθωνα. Το 1862 η δυσαρέσκεια εις βάρος της βασιλείας είχε κορυφωθεί και το ΕΚΠΑ λειτούργησε ως πυρήνας της λαϊκής κινητοποίησης. Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην αθηναϊκή εξέγερση και οι συγκεντρώσεις και πολιτικές συζητήσεις που οργάνωναν έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην αποκαθήλωση του βασιλιά.

Στην -ακόμη- νεότερη ιστορία, έχουμε το εμβληματικό παράδειγμα του αντιδικτατορικού αγώνα. Η κατάληψη της νομικής σχολής τον Φεβρουάριο του 1973 και οι γενικευμένες καταλήψεις που ξεκίνησαν από το Πολυτεχνείο από τις 15 έως και τις 17 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, αποτέλεσαν βαρύτατο και ουσιαστικό πλήγμα κατά της χούντας. Ήταν η αρχή του τέλους.

Πέρα από τις πολιτικές και απόλυτα σημαντικές για τη δημοκρατία πανεπιστημιακές δράσεις, τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ου αιώνα καλλιεργήθηκαν και εξαπλώθηκαν στα πανεπιστήμια. Από τον ντανταϊσμό, ως την αντικουλτούρα του Μάη του ’68 διεθνώς. Από το φοιτητικό και πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα του ’60 και του ’70 ως την εικαστική Τέχνη του δρόμου της μεταπολίτευσης. Από το πολιτικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ως το μέλλον της καλλιτεχνικής έκφρασης που δημιουργείται ακριβώς τώρα και πιθανά ανακόπτεται από πρυτανικές αποφάσεις και lock out.

*Την Παρασκευή το βράδυ πραγματοποιείται συναυλία στο ΑΠΘ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των φοιτητριών που θέλουν να ταξιδέψουν στην Λάρισα ενόψει της δίκης των Τεμπων, αλλά και για την οικονομική βοήθεια προς τους 38 συλληφθέντες συμφοιτητές, που δικάζονται στις 19 Μαΐου. Μένει να δούμε αν θα αφήσουν τη συναυλία να ολοκληρωθεί.