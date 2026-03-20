20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026, 21:40

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Τα ξημερώματα τις 7ης του Φεβρουαρίου τελείωνε μία συναυλία στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ). Εξερχόμενοι, μία μικρή ομάδα ατόμων ξεκίνησε επεισόδια, τα οποία οδήγησαν σε 313 προσαγωγές που, ωστόσο, δε μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Την ίδια ημέρα το υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από την Πρυτανεία και η απάντηση ήταν σαφής: όλες οι δραστηριότητες είναι, πια, απαγορευμένες.

Τι σημαίνει αυτό; Ανακλήθηκαν οι άδειες όλων των πολιτιστικών ομάδων, όπως είναι η λέσχη κινηματογράφου και όλες οι θεατρικές ομάδες. Με απόφαση της Πρυτανείας το πανεπιστήμιο θα κλειδώνει τις πόρτες του στις 22.00 μμ κάθε καθημερινή και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Ο φοιτητής Φίλιππος Ο. μίλησε στο in για αυτή τη νέα πραγματικότητα και τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην ζωή των φοιτητών και των φοιτητριών.

Πλήρης αποδοχή της πρότασης Ζαχαράκη

«Ουσιαστικά ήταν όλα αφορμή για να περάσει η πρόταση Ζαχαράκη για τις σχολές», μάς λέει ο Φίλιππος. Τι περιλαμβάνει η πρόταση της υπουργού; Μία ενίσχυση της καταργημένης από το 2023 πανεπιστημιακής αστυνομίας με αύξηση των μονάδων φύλαξης, αλλά και κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.  Σε αυτό το πλαίσιο καθιερώνονται και οι αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
«Ανακλήθηκαν όλες οι επίσημα δοσμένες άδειες για οτιδήποτε δεν αφορά εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτές που είχαν οι πολιτιστικές ομάδες. Ανακλήθηκε ακόμη και η άδεια προς τα μέλη ΕΣΔΕΠ για κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας», αναφέρει ο Φίλιππος.
«Όλο αυτό ξεκίνησε από το 2024 με το κίνημα για τα ελεύθερα πανεπιστήμια. Έκτοτε υπάρχει πάντα αστυνομία γύρω από το ΑΑΠΘ και κάνει ελέγχους σε περαστικούς χωρίς λόγο».
Ρωτήσαμε τον Φίλιππο αν νιώθουν περισσότερο ασφαλής και η απάντηση ήταν πως όχι. «Νιώθουμε λιγότερο ελεύθεροι».

Η ακραία καταστολή και οι καταγγελίες

Το ΑΠΘ διαθέτει περίπου 20 πολιτιστικές ομάδες και λέσχες. Λίγες ημέρες αργότερα και σε προσπάθεια να άρουν το lock out, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οργάνωσαν την προβολή μίας ταινίας στο χώρο του Πολυτεχνείου.

Η προβολή έληξε μετά τις 22.00μμ και διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά τα περιμένουν ήδη τα ΜΑΤ. Βγήκαν συντεταγμένα και η συνέχεια ήταν -τελικά- αδιανόητη. Πραγματοποιήθηκαν 38 συλλήψεις στην απέναντι πλευρά του δρόμου -δηλαδή στο πεζοδρόμιο απέναντι από το Πολυτεχνείο.   Δεν είχε προηγηθεί απολύτως κανένα επεισόδιο.

Τα παιδιά, εκτός της νομικής διαδικασίας, κανονικά ήταν αναγκασμένα να περάσουν από πειθαρχικό, αλλά οι πρόεδροι των σχολών αρνήθηκαν να υποβάλουν τους φοιτητές τους σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν έληξε εκεί το ζήτημα. Στις 25 Φεβρουαρίου τα μέλη ΕΣΔΕΠ προχώρησαν σε σοβαρότατες καταγγελίες παζολινικής βίας εναντίον των συλληφθέντων.

Συγκεκριμένα, εντός της ΓΑΔΘ καταγγέλθηκε πως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξαναγκάστηκαν σε μερική ή και ολική γύμνωση! Υποχρεώθηκαν, δηλαδή, τα αγόρια να κατεβάσουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα  κορίτσια να κατεβάσουν τα παντελόνια τους.

Το ΑΠΘ δεν είναι πια χώρος ελεύθερης έκφρασης

Πώς γίνεται να απαγορεύεται η άδεια λειτουργίας πολιτιστικών ομάδων; Γιατί το ζήτημα είναι τεχνικό: αν το πανεπιστήμιο κλειδώνει στις 22.00 τη νύχτα και τα μαθήματα τελειώνουν αργά το απόγευμα, οι πολιτιστικές ομάδες δεν έχουν τον χρόνο να παράξουν περιεχόμενο. Δε μιλάμε για ευθεία απαγόρευση, αλλά για έμμεση.

Αλλά γίνεται να υπάρχει πανεπιστήμιο χωρίς ελεύθερη έκφραση; Μια προβολή ταινίας, μια θεατρική παράσταση και τελικά μια πολιτική συζήτηση;

Αν υπάρχει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, δεν είναι πια πανεπιστήμιο. Είναι κάτι άλλο.

Το ιστορικό παράδειγμα παραμένει το ισχυρότερο.  Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας ιδρύθηκε το 1837 και αποτέλεσε αμέσως κέντρο πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Από το 1840 ως το 1860 οι φοιτητές συμμετείχαν σε όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αφού το πανεπιστήμιο τους παρείχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν, να οργανωθούν και να αντιδράσουν.

Με αποκορύφωμα -πρώτο στην ιστορία του ελληνικού Κράτους- την έξωση του Όθωνα. Το 1862 η δυσαρέσκεια εις βάρος της βασιλείας είχε κορυφωθεί και το ΕΚΠΑ λειτούργησε ως πυρήνας της λαϊκής κινητοποίησης. Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην αθηναϊκή εξέγερση και οι συγκεντρώσεις και πολιτικές συζητήσεις που οργάνωναν έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην αποκαθήλωση του βασιλιά.

Στην -ακόμη- νεότερη ιστορία, έχουμε το εμβληματικό παράδειγμα του αντιδικτατορικού αγώνα. Η κατάληψη της νομικής σχολής τον Φεβρουάριο του 1973 και οι γενικευμένες καταλήψεις που ξεκίνησαν από το Πολυτεχνείο από τις 15 έως και τις 17 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, αποτέλεσαν βαρύτατο και ουσιαστικό πλήγμα κατά της χούντας. Ήταν η αρχή του τέλους.

Πέρα από τις πολιτικές και απόλυτα σημαντικές για τη δημοκρατία πανεπιστημιακές δράσεις, τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ου αιώνα καλλιεργήθηκαν και εξαπλώθηκαν στα πανεπιστήμια. Από τον ντανταϊσμό, ως την αντικουλτούρα του Μάη του ’68 διεθνώς. Από το φοιτητικό και πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα του ’60 και του ’70 ως την εικαστική Τέχνη του δρόμου της μεταπολίτευσης. Από το πολιτικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ως το μέλλον της καλλιτεχνικής έκφρασης  που δημιουργείται ακριβώς τώρα και πιθανά ανακόπτεται από πρυτανικές αποφάσεις και lock out.

*Την Παρασκευή το βράδυ πραγματοποιείται συναυλία στο ΑΠΘ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των φοιτητριών που θέλουν να ταξιδέψουν στην Λάρισα ενόψει της δίκης των Τεμπων, αλλά και για την οικονομική βοήθεια προς τους 38 συλληφθέντες συμφοιτητές, που δικάζονται στις 19 Μαΐου.  Μένει να δούμε αν θα αφήσουν τη συναυλία να ολοκληρωθεί.

ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»
Το Πείραμα της Γεώσφαιρας είναι εμπνευσμένο από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη, ο οποίος, τον 3ο αιώνα π.Χ., κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης

inStream - Ροή Ειδήσεων
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

