Γιορτή σήμερα 19 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέσαι ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 19 Μαρτίου; Το εορτολόγιο περιλαμβάνει γνωστά και λιγότερο συνηθισμένα ονόματα που τιμώνται με αφορμή τη μνήμη σημαντικών Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Μαρτίου

Σήμερα, 19 Μαρτίου, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Χρύσανθος

Χρυσάνθης

Χρυσάνθη

Χρυσανθίς

Δαρεία

Δάρα

Δάρω

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Σήμερα, 19 Μαρτίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων, ενός ζεύγους που ξεχώρισε για την ακλόνητη πίστη και το μαρτύριό του.

Ο Άγιος Χρύσανθος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν γιος επιφανούς ειδωλολάτρη αξιωματούχου. Από νεαρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη του προς τη γνώση και, μελετώντας διάφορες φιλοσοφικές σχολές, οδηγήθηκε τελικά στη χριστιανική πίστη. Η μεταστροφή του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πατέρα του, ο οποίος προσπάθησε να τον επαναφέρει στην παλιά θρησκεία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πατέρας του τον πάντρεψε με τη Δαρεία, μια ιέρεια των ειδώλων, ελπίζοντας ότι θα τον απομακρύνει από τον Χριστιανισμό. Ωστόσο, συνέβη το αντίθετο: ο Χρύσανθος κατόρθωσε να μεταστρέψει τη Δαρεία στη χριστιανική πίστη. Μαζί αποφάσισαν να ζήσουν με αγνότητα και να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στον Θεό, διδάσκοντας και άλλους ανθρώπους.

Η δράση τους προσέλκυσε πολλούς πιστούς, γεγονός που ανησύχησε τις ρωμαϊκές αρχές. Υπέστησαν διωγμούς και βασανιστήρια, χωρίς όμως να αρνηθούν την πίστη τους. Τελικά, μαρτύρησαν με φρικτό τρόπο, καθώς τάφηκαν ζωντανοί, επισφραγίζοντας την αφοσίωσή τους στον Χριστό.

Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως σύμβολο πίστης, αγάπης και πνευματικής δύναμης, ενώ τα ονόματά τους τιμώνται κάθε χρόνο στις 19 Μαρτίου.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa