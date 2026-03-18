Μια influencer η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, στην Αυστρία ενδέχεται να θάφτηκε ζωντανή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Λεπτομέρειες για τη φρικτή δολοφονία της 32χρονης influencer έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τον τον 31χρονο σύντροφό της Πάτρικ Μ. να ομολογεί πως τη σκότωσε μετά από καβγά.

Πλέον, όπως αναφέρει η Daily Mail, η αστυνομία εξετάζει αν την έθαψε ζωντανή.

Ωστόσο, ενώ αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Η ιατροδικαστική έκθεση διαπίστωσε ότι υπέστη σοβαρό τραύμα στον αυχένα, συμβατό με στραγγαλισμό, ενώ εντόπισε επίσης σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε πέθανε, γεγονός που εγείρει την πιθανότητα να ήταν απλώς αναίσθητη όταν την έβαλαν στη βαλίτσα και να πέθανε αργότερα.

Ο Δρ Κρίστιαν Κρόσχλ, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Γκρατς, δήλωσε στη Bild: «Η αυτοψία δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα πότε πέθανε η νεαρή γυναίκα. Είναι πιθανό να ήταν ακόμα ζωντανή όταν την έβαλαν στη βαλίτσα».

Υπενθυμίζεται ότι η Στέφανι Πίπερ είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της στο σπίτι της από χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Γκρατς της Αυστρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία της Αυστρίας, η influencer – γνωστή για το περιεχόμενο μακιγιάζ, μόδας και μουσικής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – είχε στείλει αρχικά μήνυμα σε φίλη της ότι επέστρεψε με ασφάλεια.

Λίγο αργότερα όμως ακολούθησε δεύτερο, ανησυχητικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι πίστευε πως «υπήρχε κάποιος στη σκάλα» της πολυκατοικίας της. Ο πρώην σύντροφός της ομολόγησε πως την στραγγάλισε και στη συνέχεια την έβαλε μέσα σε μία βαλίτσα και την έθαψε στη Σλοβενία.

Ο Πάτρικ Μ. αρχικά έθαψε τη βαλίτσα στον κήπο της γιαγιάς του στο Τρνίτσε και αργότερα την ξέθαψε και τη μετέφερε σε ένα απομονωμένο σημείο στο δάσος.

Η αστυνομία βρήκε αργότερα το σκυλί της Πίπερ μόνο του στο διαμέρισμά της και διαπίστωσε ότι το κινητό της ήταν κλειστό. Ο πρώην σύντροφός της τέθηκε υπό κράτηση στη Σλοβενία, αφού διαπιστώθηκε πως έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ ενός καζίνο.

Το κινητό της 31χρονης εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους κοντά στο σπίτι της και στη συνέχεια οι αστυνομικοί βρήκαν τα μηνύματα που είχε στείλει στη φίλη της με αποτέλεσμα να φτάσουν στα ίχνη του Πάτρικ ο οποίος ομολόγησε.