Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Ποδόσφαιρο 18 Μαρτίου 2026

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)

Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Τραυματίας είναι ο Κάσπερ Σμάιχελ αυτή την περίοδο και προκειμένου να αποκατασταθεί το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον ώμο, θα χρειαστεί να περάσει δύο φορές την πόρτα του χειρουργείου. Ο Δανός γκολκίπερ και γιος του επίσης θρυλικού τερματοφύλακα των 90s, Πέτερ Σμάιχελ, θα χάσει τα επόμενα κρίσιμα ματς της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του για τα πλέι-οφ του Μουντιάλα και μιλώντας στον πατέρα του που εκτελούσε χρέη ρεπόρτερ για την κάμερα του CBS Sports Golazo, αποκάλυψε σε ζωντανή μετάδοση ότι δεν αποκλείεται να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.

Το συμβόλαιό του 38χρονου λήγει το καλοκαίρι και με δεδομένο πως θα χρειαστεί ένα χρόνο για να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του, εξήγησε: «Είμαι ποδοσφαιριστής από την ημέρα που γεννήθηκα. Είναι στενάχωρο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή. Πήρα το μήνυμα την Τρίτη ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το τέλος της καριέρας μου. Μέχρι να μπορέσω να επιστρέψω στην καλύτερη μου φόρμα, θα έχω φτάσει πια τα 40+».

Δείτε τι συνέβη με πατέρα και γιο Σμάιχελ

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως δεν θα το βάλει κάτω, αλλά ίσως η επιστροφή του να είναι πέρα από τις δυνάμεις του: «Θα δώσω τα πάντα για να δω αν θα μπορέσω να ανακάμψω. Θα ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της καριέρας μου αν κατάφερνα ποτέ να ανακάμψω από έναν τέτοιο τραυματισμό. Θα παλέψω, θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ. Θα κάνω αποκατάσταση. Θα χρειαστώ δύο χειρουργικές επεμβάσεις τώρα για να διορθώσω τον ώμο μου», εξήγησε μιλώντας στον πατέρα του.

Ως προς τον ίδιο τον τραυματισμό, η ανάλυσή του σοκάρει: «Έχω υποστεί ρήξη δικέφαλου, ρήξη στροφικού μανικετίου, εξάρθρωση ώμου, ρήξη επιχείλιου χόνδρου. Όλα έχουν εξαφανιστεί. Για να το θέσω με όρους που μπορείτε να καταλάβετε, είναι σαν ένας απλός άνθρωπος να παθαίνει ταυτόχρονα ρήξη χιαστού και αχίλλειο τένοντα. Φαίνεται ότι χρειάζονται 10-12 μήνες αποκατάστασης. Το ποδόσφαιρο σημαίνει τα πάντα για μένα. Ήταν όλη μου η ζωή, ήταν ολόκληρη η ταυτότητά μου».

Όταν πια τον λόγο πήρε ο πατέρας του, θέλοντας να του ανεβάσει το ηθικό μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο και την σπουδαία καριέρα που έχει: «Όποια και αν ήταν η κατάσταση που αντιμετώπιζε, προσπάθησα να είμαι εκεί, ως πατέρας, ως μπαμπάς. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η σπουδαία καριέρα με έναν τέτοιο οδυνηρό τραυματισμό. Τραυματισμός στον ώμο για έναν τερματοφύλακα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημο είναι αυτό. Κάθε φορά που βουτάς προς εκείνη την πλευρά, προσγειώνεσαι πάνω της. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον Κάσπερ;».

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Κόσμος
Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

Σύνταξη
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Euroleague 18.03.26

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)

Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Euroleague 18.03.26

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Ο Πάρις Κουκουλόπουλο είναι στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε κυβερνητικά χαρτοφυλάκια

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
Κόσμος 18.03.26

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18.03.26

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

