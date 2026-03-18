Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)

Τραυματίας είναι ο Κάσπερ Σμάιχελ αυτή την περίοδο και προκειμένου να αποκατασταθεί το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον ώμο, θα χρειαστεί να περάσει δύο φορές την πόρτα του χειρουργείου. Ο Δανός γκολκίπερ και γιος του επίσης θρυλικού τερματοφύλακα των 90s, Πέτερ Σμάιχελ, θα χάσει τα επόμενα κρίσιμα ματς της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του για τα πλέι-οφ του Μουντιάλα και μιλώντας στον πατέρα του που εκτελούσε χρέη ρεπόρτερ για την κάμερα του CBS Sports Golazo, αποκάλυψε σε ζωντανή μετάδοση ότι δεν αποκλείεται να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.

Το συμβόλαιό του 38χρονου λήγει το καλοκαίρι και με δεδομένο πως θα χρειαστεί ένα χρόνο για να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του, εξήγησε: «Είμαι ποδοσφαιριστής από την ημέρα που γεννήθηκα. Είναι στενάχωρο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή. Πήρα το μήνυμα την Τρίτη ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το τέλος της καριέρας μου. Μέχρι να μπορέσω να επιστρέψω στην καλύτερη μου φόρμα, θα έχω φτάσει πια τα 40+».

“I could’ve potentially played my last football game.” Our guest reporter Kasper Schmeichel reveals that he has dislocated his shoulder, and torn his bicep, rotator cuff and labrum. The Dane opens up about requiring two surgeries that will keep him out for 10 to 12 months. pic.twitter.com/75fskUSAd2 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως δεν θα το βάλει κάτω, αλλά ίσως η επιστροφή του να είναι πέρα από τις δυνάμεις του: «Θα δώσω τα πάντα για να δω αν θα μπορέσω να ανακάμψω. Θα ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της καριέρας μου αν κατάφερνα ποτέ να ανακάμψω από έναν τέτοιο τραυματισμό. Θα παλέψω, θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ. Θα κάνω αποκατάσταση. Θα χρειαστώ δύο χειρουργικές επεμβάσεις τώρα για να διορθώσω τον ώμο μου», εξήγησε μιλώντας στον πατέρα του.

Ως προς τον ίδιο τον τραυματισμό, η ανάλυσή του σοκάρει: «Έχω υποστεί ρήξη δικέφαλου, ρήξη στροφικού μανικετίου, εξάρθρωση ώμου, ρήξη επιχείλιου χόνδρου. Όλα έχουν εξαφανιστεί. Για να το θέσω με όρους που μπορείτε να καταλάβετε, είναι σαν ένας απλός άνθρωπος να παθαίνει ταυτόχρονα ρήξη χιαστού και αχίλλειο τένοντα. Φαίνεται ότι χρειάζονται 10-12 μήνες αποκατάστασης. Το ποδόσφαιρο σημαίνει τα πάντα για μένα. Ήταν όλη μου η ζωή, ήταν ολόκληρη η ταυτότητά μου».

Όταν πια τον λόγο πήρε ο πατέρας του, θέλοντας να του ανεβάσει το ηθικό μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο και την σπουδαία καριέρα που έχει: «Όποια και αν ήταν η κατάσταση που αντιμετώπιζε, προσπάθησα να είμαι εκεί, ως πατέρας, ως μπαμπάς. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η σπουδαία καριέρα με έναν τέτοιο οδυνηρό τραυματισμό. Τραυματισμός στον ώμο για έναν τερματοφύλακα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημο είναι αυτό. Κάθε φορά που βουτάς προς εκείνη την πλευρά, προσγειώνεσαι πάνω της. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον Κάσπερ;».