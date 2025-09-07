Σμάιχελ: «Θυμάμαι την απόκρουση που είχε κάνει ο πατέρας μου με την Ελλάδα» (vid)
Ο Κάσπερ Σμάιχελ ενόψει του παιχνιδιού της Δανίας με την Ελλάδα, μίλησε για την απόκρουση που είχε κάνει ο πατέρας του, Πέτερ, το 1998 κόντρα στην γαλανόλευκη.
- Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 46 νεκροί από το πρωί της Κυριακής
- Είμαστε χειρότεροι ψηφοφόροι επειδή... διαβάζουμε λιγότερα βιβλία
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
Στην απόκρουση του πατέρα του, Πέτερ, στο ματς της Ελλάδας με τη Δανία το 1998 αναφέρθηκε ο Κάσπερ Σμάιχελ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (8/9, 21:45) αναμέτρησης των δύο ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ο Κάσπερ ήταν 11 ετών τότε, όταν ο Πέτερ είχε κάνει απίθανη εμφάνιση κόντρα στην Εθνική μας, με την απόκρουση στην ευκαιρία του Αλεξανδρή στο φινάλε εκείνου του ματς να μένει στην ιστορία.
Ο Σμάιχελ είπε σχετικά:
«Θυμάμαι την απόκρουση. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι συμβολικό. Έχουν αλλάξει οι εποχές είναι δύσκολο το ματς. Φυσικά θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνω μία τόσο μεγάλη απόκρουση».
«Η καυτή ατμόσφαιρα θα λειτουργήσει ως κίνητρο υπέρ μας»
Ο προπονητής της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ και ο ακραίος μπακ, Γιόακιμ Μέλε μίλησαν στους εκπρόσωπους Τύπου με αφορμή το ματς εναντίον της Ελλάδας στο «Γ.Καραϊσκάκη».
Ενόψει του επικείμενου αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ, το στάδιο αναμένεται να είναι γεμάτο από φιλάθλους της επίσημης αγαπημένης, ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, σχολίασε ότι η καυτή ατμόσφαιρα και η πίεση θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τους παίκτες του.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ρίμερ και του Μέλε:
Για την ατμόσφαιρα στο «Γ.Καραϊσκάκη» ανέφερε ο Ρίμερ:
«Αυτοί οι παίκτες παίζουν συχνά υπό τεράστια πίεση και απέναντι σε φανατικούς οπαδούς. Δεν είναι κάτι καινούργιο για αυτούς να τους αποδοκιμάζουν. Πιστεύω μάλιστα ότι από άποψη κινήτρου και ετοιμότητας, αυτή η ένταση είναι υπέρ μας.»
Ο 28χρονος αριστερός μπακ της Δανίας, Γιόακιμ Μέλε, συμπαίκτης του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ, έχει ήδη εμπειρία από το «Γ. Καραϊσκάκης» και έκανε το δικό του σχόλιο:
«Ανυπομονούμε για έναν ωραίο αγώνα. Θα είναι μια «καυτή» ατμόσφαιρα. Έχω δει αγώνες εκεί και έχω παίξει ευρωπαϊκά ματς σε αυτό το γήπεδο κι έχει ένταση. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως κίνητρο.»
Για τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες για τα δεδομένα των Δανών ο Ρίμερ υπογράμμισε: «Έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Πρέπει να σκεφτείς πώς διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις σου. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να το έχουμε υπόψη.
Αυτές είναι συνθήκες που δεν μπορείς να αλλάξεις, και όταν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, δεν έχει νόημα να σπαταλάς χρόνο. Η θερμοκρασία είναι αυτή που είναι, οι άνθρωποι που θα έρθουν είναι αυτοί που είναι, και θα φωνάξουν ό,τι θέλουν να φωνάξουν. Αυτό που με νοιάζει είναι η ομάδα να είναι έτοιμη, και να στείλω την κατάλληλη ενδεκάδα στον αγωνιστικό χώρο.»
- Σμάιχελ: «Θυμάμαι την απόκρουση που είχε κάνει ο πατέρας μου με την Ελλάδα» (vid)
- «Μαγεία» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τρομερή φάση και κάρφωμα από τον Greek Freak (vid)
- Φανταστικός ο Γιάννης κόντρα στο Ισραήλ – Ηγέτης της εθνικής μας με 21 πόντους στο ημίχρονο (pic, vids)
- Ο Παπανικολάου ξεπέρασε τον Γκάλη σε συμμετοχές με την Εθνική (pic)
- Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
- Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις