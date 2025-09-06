Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Η Εθνική έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση με την εμφατική νίκη που πήρε κόντρα στην Λευκορωσία και πλέον, το επόμενο ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Δανία είναι προ των πυλών (8/9, 21:45) με τους φίλαθλους της επίσημης αγαπημένης να κοντεύουν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια.

Συγκεκριμένα, έχουν απομείνει 3.000 «μαγικά χαρτάκια» και το sold out είναι θέμα ωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή προπόνηση (6/9) του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο προηγούμενο ματς έκαναν αποθεραπεία με τους υπάλληλους διεθνείς να γυμνάζονται κανονικά.

Η τελευταία προπόνηση για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πραγματοποιηθεί αύριο (7/9), ενώ μετά θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς.