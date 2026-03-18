Ελλάδα και Αυστραλία συμφώνησαν σε σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, είπε ο Μητσοτάκης

«Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις σε Ελλάδα και Αυστραλία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» αποκάλυψε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Αυστραλίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς και προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο.

«Θα την ανακοινώσουμε με το που θα είναι έτοιμη, όμως πρακτικά έχει συμφωνηθεί. Έχουμε μία μικρή εξαίρεση μόνο για ζητήματα ναυτιλίας, τα οποία θα τα μεταθέσουμε σε απώτερο χρόνο, όμως ο πυρήνας της σύμβασης έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνηθεί», τόνισε ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού αλλά σχολίασε και τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ευρύτερα θέματα, τονίζοντας πως ο ίδιος πολλές φορές επιλέγει τη συναίνεση. Παράλληλα έκανε λόγο στην ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στην άμυνα και την ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι τα ζητήματα αυτά αναμένεται να απασχολήσουν και το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με έμφαση και στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, κυρίως στο ενεργειακό κόστος.

«Εγώ θα προγραμμάτιζα με πολύ μεγάλη άνεση ένα ταξίδι στην Ελλάδα το καλοκαίρι»

Αναφερόμενος στον τουρισμό, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή προορισμό και ότι δεν διαφαίνονται επιπτώσεις στη δυναμική του κλάδου, ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις.

«Να μην ανησυχούν. Να επισκεφθούν την Ελλάδα το καλοκαίρι. Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είμαστε στην ευρύτερη, θα έλεγα, γεωγραφική περιοχή, να έχουμε εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, τις γεωγραφικές αποστάσεις ασφαλείας από τη διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού», είπε για τους ομογενείς, καλώντας τους να κανονίσουν «χωρίς ανησυχία» ταξίδι στην Ελλάδα. «Και βέβαια, εκτιμώ ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει υπάρξει και πλήρης εξομάλυνση και στις αεροπορικές μεταφορές, γιατί ξέρω ότι πολλοί Έλληνες της Αυστραλίας επιλέγουν να πετάνε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου. Εκεί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προφανώς κάποιες δυσκολίες, αλλά εγώ θα προγραμμάτιζα με πολύ μεγάλη άνεση ένα ταξίδι στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς απολύτως λόγος ανησυχίας», είπε.

Αναφορά έκανε στους Έλληνες της διασποράς, τονίζοντας ότι η επιστολική ψήφος συνιστά σημαντική τομή για τη συμμετοχή τους στις εκλογές, καθώς διευκολύνει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος χωρίς φυσική παρουσία στη χώρα. Παράλληλα, αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς στις συναλλαγές τους με το ελληνικό Δημόσιο και προανήγγειλε ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών με νέες προσλήψεις προσωπικού.