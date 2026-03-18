newspaper
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρεις εφαρμογές για απαγόρευση καπνού και αλκοόλ στους ανηλίκους από 16 Απριλίου
Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 17:57

Τρεις εφαρμογές για απαγόρευση καπνού και αλκοόλ στους ανηλίκους από 16 Απριλίου

Νέο τμήμα στην Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και παραμέληση ανηλίκων – Συνεχείς οι έλεγχοι στο εξής

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Spotlight

Μητρώο σημείων πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ δημιουργείται με νέα ψηφιακή εφαρμογή στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου για την απαγόρευση πώλησης των προϊόντων αυτών στους ανηλίκους.

Ως τις 16 Απριλίου, οι επαγγελματίες που διαθέτουν στην αγορά είδη καπνού και αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να δηλώσουν στη διαδικτυακή εφαρμογή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα στοιχεία και το σημείο όπου βρίσκεται η επιχείρηση, καθώς και τα προϊόντα που εμπορεύεται, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος από την αστυνομία.

Σε περίπτωση που πρόκειται για διαδικτυακή επιχείρηση, θα υπάρξει μια δυνατότητα μεταγενέστερης δήλωσης, σε διάστημα ενός διμήνου, καθώς υπάρχουν ακόμη τεχνικά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι μία από τις τρεις που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του νόμου.

Οι άλλες δύο αφορούν την πιστοποίηση της ηλικίας του αγοραστή μέσω QR code και την αναγγελία ιδιωτικής εκδήλωσης σε κέντρο διασκέδασης τόσο από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όσο και από τον φορέα που οργανώνει την ιδιωτική εκδήλωση, προκειμένου να είναι γνωστός ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης της εκδήλωσης για να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από την αστυνομία.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκαναν οι υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, Δημήτρης Παπαστεργίου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η βία ανηλίκων παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Όμως πίσω από κάθε παραβατικό παιδί –που συνήθως είναι καθέξιν παραβατικό, κρύβεται πρόβλημα παραμέλησης εποπτείας

Τοξικά στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των ανηλίκων είναι τα προϊόντα καπνού

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου:

  • Μέσω alto.gov.gr, με τους κωδικούς TAXIS, οι επαγγελματίες που πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ μπορούν ως τις 16 Απριλίου να εγγραφούν. Στο σημείο δηλώνονται πού βρίσκεται η επιχείρηση – υπάρχει και δυνατότητα εμφάνισης στο χάρτη για ένα ή περισσότερα καταστήματα, καθώς και τα είδη προϊόντων που εμπορεύονται, με πολλαπλές επιλογές.
  • Μέσω events.gov.gr, επίσης με τους κωδικούς TAXIS, γίνεται η αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων τόσο από τον επιχειρηματία που δηλώνει σε ποιο κατάστημα θα γίνει η εκδήλωση, ημερομηνία και ώρες (καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός του τυπικού ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης) και ποιος είναι ο διοργανωτής. Αντίστοιχα, ο διοργανωτής πρέπει να αποδεχθεί την αναγγελία της εκδήλωσης που προγραμματίζει.
    Έτσι, δημιουργείται και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο μερών, είπε ο κ. Παπαστεργίου, συμπληρώνοντας πως με τον τρόπο αυτό γνωρίζει το γεγονός και η αστυνομία, για τη διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται.
  • Μέσω gov.gr wallet και με 3 βήματα, οι επαγγελματίες που πωλούν προϊόντα καπνού ή αλκοόλ μπορούν να επιβεβαιώνουν αν ο υποψήφιος αγοραστής είναι ανήλικος ή ενήλικος (κάτω ή πάνω από 18 ετών), μέσω QR code – η εφαρμογή θα επεκταθεί και για τα στοιχήματα που η ηλικία πρέπει να είναι πάνω από 21 ετών.
    Εδώ, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι αν πρόκειται για αλλοδαπούς, η επιβεβαίωση θα γίνεται με προσωπικά έγγραφα, όπως το διαβατήριο. Πρόσθεσε ότι με το QR code δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ψεύτικες ψηφιακές ταυτότητες.

Στην ΕΛΑΣ η αρμοδιότητα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε οργανωτικές αλλαγές στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) για την εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, λέγοντας ότι το ελληνικό FBI, η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος έχει κατασχέσει χιλιάδες τόνους λαθραία τσιγάρα και ποτά, νοθευμένα ή για φοροαποφυγή που προκαλούν απώλεια εσόδων και πρόβλημα υγείας στους χρήστες τους και τόνισε ότι στόχος είναι η εξάρθρωση τέτοιων εγκληματικών οργανώσεων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ίδρυση στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ ξεχωριστής διεύθυνσης κοινωνικής αστυνόμευσης για την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία, τον ρατσισμό και την προστασία των ζώων, μαζί με νομοθετικές ρυθμίσεις που αλλάζουν το περιβάλλον παρέμβασης της ΕΛΑΣ και του κράτους στα κοινωνικά ζητήματα. Θα δημιουργηθούν γραφεία κοινωνικής αστυνόμευσης για οικογενειακή βία στην Αττική και άλλες περιοχές, καθώς και σε κάθε περιφέρεια. Ήδη έχουν γίνει 13.000 συλλήψεις στο πλαίσιο οικογενειακής βίας με 15.000 κατηγορούμενους.

Αντίστοιχα για την προστασία της ανηλικότητας, υπάρχουν 5 υποδιευθύνσεις και γραφεία προστασίας ανηλίκων σε κάθε νομό.

Παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

«Η βία των ανηλίκων παίρνει διαστάσεις ανησυχητικές» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συνέχισε αναφέροντας ότι πίσω από κάθε παραβατικό παιδί, που συνήθως είναι καθέξιν παραβατικό, κρύβεται πρόβλημα εποπτείας. Πρόκειται για τραγικές περιπτώσεις όπου δείχνουν πως η ουσία του προβλήματος στη βία ανηλίκων είναι το θέμα της έλλειψης εποπτείας. Ήδη μεταξύ των ετών 2025 και 2025 τα περιστατικά βίας ανηλίκων αυξήθηκαν κατά 45% περίπου.

Καπνός και αλκοόλ

Αναφερόμενος στις απαγορεύσεις του νόμου για τα προιόντα καπνού και αλκοόλ, οκ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι ως το 2024 οι έλεγχοι αστυνομίας ήταν 133.000, ενώ μετά τις 7 Ιουλίου μέχρι προχθές η ΕΛΑΣ είχε πραγματοποιήσει 82.000 ελέγχους μετά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το 60% αφορά αλκοόλ. Όμως οι συνεχείς έλεγχοι στους οδηγούς και τη χρήση αλκοόλ, έχουν μειώσει τα ποσοστά που αρχικά κυμαίνονταν μεταξύ 6-8%, πέρυσι έπεσαν στο 5% και φέτος είναι λίγο πάνω από 1%.

Τονίζοντας τη μηδενική ανοχή για την πώληση των απαγορευμένων προιόντων στους ανηλίκους, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «νυχτερινός ποιμήν» στα κέντρα διασκέδασης και τα περίπτερα, λέγοντας ότι η αστυνομία δουλεύει σε 24ωρη βάση και ότι έχουν αναβαθμιστεί οι κυρώσεις, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα φτάνουν ως τα 10.000 ευρώ και σφράγιση του καταστήματος σε περίπτωση υποτροπής.

Τοξική επίδραση

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος τα προϊόντα καπνού και αλκοόλ είναι απολύτως τοξικά στους ανηλίκους, λόγω της διαδικασίας ανάπτυξης του σώματος και κυρίως του κεντρικού νευρικού συστήματος, με επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή τους, γι΄ αυτό και απαγορεύεται η χρήση τους.

Όμως υπάρχει αυξανόμενη – δυστυχώς-  τάση χρήσης των προϊόντων αυτών από τους ανηλίκους, καθώς πρόκειται για προϊόντα με ισχυρή ελκυστικότητα που όμως παρεμβαίνουν στους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης, και ειδικότερα στους νικοτινικούς υποδοχείς, και σε συνθήκες συνεχούς χρήσης επηρεάζουν τις ανώτατες γνωστικές λειτουργίες. Αντίστοιχα τοξικό είναι και το αλκοόλ, που έχει επίδραση στο νευρικό σύστημα, κεντρικό και περιφερικό. Μάλιστα η στέρηση αλκοόλ είναι η μοναδική περίπτωση στέρησης εξαρτησιογόνου ουσίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει το θάνατο λόγω τρομώδους παραληρήματος (delirium tremens).

Για το λόγο αυτό, μάλιστα, πέρα από τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος, δημιουργείται και στον ΕΟΔΥ ειδικό τμήμα, στο οποίο υποχρεωτικά θα υποβάλλονται αιτήσεις εισαγωγής προϊόντων με τα συστατικά τους, προκειμένου να εξετάζονται.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι σύμφωνα με τον ν.5216/25 για την προστασία ανηλικότητας ποινικοποιείται και προσωποποιείται η ευθύνη στον φυσικό διαθέτη των προϊόντων υπό απαγόρευση, δηλαδή στον μπάρμαν, στον ταμία του σούπερ μάρκετ, στον περιπτεριούχο βάρδιας στο περίπτερο.

Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση πώλησης με αυτόματο πωλητή.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές ήταν η επαναφορά της αρμοδιότητας ελέγχου στην ΕΛΑΣ, καθώς μετά την κατάργηση του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας (ΣΕΥΠ) η αρμοδιότητα είχε μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο κ. Βαρτζόπουλος πρόσθεσε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα καπνού και αλκοόλ στα σημεία λιανικής, με δική τους πρωτοβουλία έχουν ξεκινήσει καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για την πιστοποίηση ενηλικότητας και ανηλικότητας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Κόσμος
Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

Βγαίνει από τη ΜΕΘ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του

«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιστολή κόλαφος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ προς Διοικούσα και Γ. Χατζαράκη – «Να μας ενημερώσουν άμεσα»
Ελλάδα 18.03.26

Επιστολή κόλαφος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ προς Διοικούσα και Γ. Χατζαράκη – «Να μας ενημερώσουν άμεσα»

Σοβαρές αιχμές κατά της διορισμένης Διοικούσας Επιτροπής και του προέδρου Γ. Χατζαράκη διατυπώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ σε σχετική επιστολή - Διαβάστε την ολόκληρη

Σύνταξη
Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Σύνταξη
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Σύνταξη
Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Σύνταξη
Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18.03.26

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Σύνταξη
Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί - «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά

Με κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα

Σύνταξη
Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Το παρασκήνιο 18.03.26

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Με νέα επίθεση σε συμμάχους, ο Τραμπ απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο