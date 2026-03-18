Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας
Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας στη Νέα Μάκρη στις αρχές Μαρτίου.
Το επεισόδιο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος με τους Τούρκους μαφιόζους να πυροβολούν κατά οχήματος αδιαφορώντας για το αν θα υπάρξουν θύματα.
Βίντεο ντοκουμέντο
Το βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Είναι ένα ακόμα δείγμα του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει με 300 – 400 Τούρκους μαφιόζους που φαίνεται να βρίσκονται στην Ελλάδα. Προσπαθεί η ΕΛ.ΑΣ. να περιορίσει την δράση τους. Έχουμε μέχρι στιγμής 12 νεκρούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από δικές τους ενέργειες, τουλάχιστον 10 επεισόδια με πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου σε Γλυφάδα, σε Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και αλλού».
Τρεις συλλήψεις
Για το επεισόδιο στη Νέα Μάκρη η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να είναι μέλη γνωστής συμμορίας που βρίσκεται σε πόλεμο στις τάξης της τουρκικής μαφίας για το ποια θα έχει το πάνω χέρι στις εγκληματικές δραστηριότητες που αποφέρουν τεράστια κέρδη.
Οι τρεις συλληφθέντες είναι το άτομο που είχε ταυτοποιηθεί μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το αναζητούσε η Αστυνομία, άλλο ένα άτομο που συμμετείχε και αυτό στους πυροβολισμούς και ο οδηγός του αυτοκινήτου που τους μετέφερε και τους απομάκρυνε από το σημείο της επίθεσης.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις