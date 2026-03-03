Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Βρέθηκαν κάλυκες
Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά της 4.00 το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνος χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της Νέας Μάκρης το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περίπου στις 16.15 τρία άτομα που κινούνταν με τα πόδια επί της λεωφόρου Μαραθώνος 164, άρχισαν να πυροβολούν στο πίσω μέρος διερχόμενου ΙΧ.
Τράπηκαν σε φυγή
Το αυτοκίνητο διεύφυγε χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν χτυπήθηκε από κάποια σφαίρα. Μετά το επεισόδιο οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και εντόπισαν 7 κάλυκες και μία σφαίρα.
Για την ώρα δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ενώ αναζητούνται οι δράστες αλλά και το ΙΧ που έγινε στόχος.
